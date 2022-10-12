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BATIRIK TARİFİ | Batırık nasıl yapılır? Batırık tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

Bulgur, tahin ve fıstık gibi malzemelerin buluşmasıyla oluşan ve damakları çatlatan bir lezzet olan batırık tarifi, yemek yapmayı sevenler için merak konusu oldu. İçindeki domates, salatalık ve bulgurdan ötürü kısırı andıran Batırık için araştırılan Batırık nasıl yapılır? Batırık tarifi, malzemeleri ve püf noktası konularını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 08:34 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 10:36
BATIRIK TARİFİ | Batırık nasıl yapılır? Batırık tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

BATIRIK TARİFİ | Batırık domates, tahin ve fıstık gibi malzemelerle görünüş açısından kısıra benzese de damak çatlatan lezzetiyle herkesi kendisine hayran bırakıyor. İç Anadolu bölgesinin güneyi ve Akdeniz bölgesinde Toros dağlarına yakın bölgelerde, Karaman, Bozkır, Ermenek ile Mersin'in ilçeleri Tarsus, Erdemli, Mut, Aydıncık, Anamur, Bozyazı, Silifke ve Gülnar'da yapılan batırık hakkında sıklıkla araştırılan Batırık nasıl yapılır? Batırık tarifi, malzemeleri ve püf noktası konularını derledik. İşte batırık tarifi...

Batırık İçin Gerekli Malzemeler:

  • 1 su bardağı bulgur (ince ,esmer)
  • ½ çay bardağı tahin
  • 1 çay bardağı yer fıstığı (kavrulmuş)
  • 1 çorba kaşığı biber salçası
  • Kuru domates (arzuya göre)
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 Adet domates
  • 2 Adet salatalık
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet nane
  • 2 adet yeşil biber
  • 3 yaprak marul
  • 3 adet taze soğan
  • Lahana (kıyılmış arzuya göre, haşlanmış)
  • ½ çay bardağı zeytinyağı
  • ½ çay bardağı limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 5-6 su bardağı soğuk su
  • 2 çay bardağı sıcak su
  • Nar ekşisi
  • Tuz

BATIRIK PÜF NOKTASI NEDİR?

Bu tarif Mersin(Silifke –Mut) yöresinde sunulduğu şekliyle hazırlandı. Karaman'da da benzer şekilde yapılıyor.

Bu tarif güneyde çay saatlerinde, kısıra alternatif olarak sunulur.

Yazın arzu ederseniz soğuksuyu azaltarak ile buz da ekleyebilirsiniz.

BATIRIK NASIL YAPILIR?

  • Tüm sebzelerimizi yıkayıp, hazırlayalım.
  • Tahini küçük bir teflon tavaya alıp hafif kavuralım.
  • Bulgurumuzu 1,5 çay bardağı sıcak su ile ıslatalım.
  • Yer fıstığımızı robottan geçirelim veya bildiğiniz yöntemle küçük parçalar haline getirelim (Havanda da dövebilirsiniz)
  • Tahin, bulgur, yer fıstığı, kimyonu derin yoğurma kabında kaşıkla karıştıralım.
  • Bu tarifin özelliği tüm sebzelerin en ince boyutta ve küçük boyutta doğranmasıdır. Salatalıklar cacıklık, domatesler minik küp, biber, taze soğanlar, nane maydanoz, marul ince kıyılmış hazırlanır.
  • Bulgur karışımımıza kuru soğanı rendeleyin, salçayı ekleyin (bu aşamada önceden ıslatılmış kurutulmuş domateste ekleyebilirsiniz)
  • Karışımı 1-2 dk. birer tutam nane ve maydanozla yoğurun.
  • Sebzeleri hırpalamadan şu sıra ile ekleyin. Yeşil biber ,taze soğan, nane, maydanoz, domates, salatalık.
  • Zeytinyağı limon suyunu, pul biberi, tuzunu ekleyin. Elinizle hafifçe karıştırın.
  • Batırığı ,susuz tüketmek istiyorsanız, kısır halindeyken bir tabağa ayırın, kalanını soğuk suyla sulandırın. Tamamını sulandırmak için 5-6 bardak su ekleyin.
  • Ekşiden hoşlanıyorsanız nar ekşisini ekleyin.
  • Çukur tabağa aldığınız batırığı ince kıyılmış marul veya lahana ekleyerek servis yapın.

AFİYET OLSUN

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