DOMATES DOLMASI TARİFİ 🍅 - Kıymalı domates dolması nasıl yapılır? | Domates dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

DOMATES DOLMASI TARİFİ 🍅 - 2017 yılında Azerbaycan'ın "Dolma yapımı ve paylaşımı geleneği" UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine dahil edilen domates dolması, sofraların vazgeçilmez yemeği olmaya devam ediyor. Biber, patlıcan, kabak dolması gibi alışılmış tatların dışına çıkmak isteyenler için kıymalı domates dolması nasıl yapılır? sorusunun cevabını ve domates dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KIYMALI DOMATES DOLMASI NASIL YAPILIR?

DOMATES DOLMASI MALZEMELERİ

8-12 adet domates (büyüklüklerine bağlı)

500 gr dana-kuzu karışık kıyma

2 çay bardağı pirinç (yıkanmış ve süzülmüş)

5 kuru soğan ince doğranmış

1 kaşık biber salçası

Oyduğumuz içler (domatesin içleri)

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı kuru nane

1 fiske zerdeçal

1 fiske kimyon

Tereyağı

DOMATES DOLMASI YAPILIŞI

Domateslerimiz bir tatlı kaşığı yardımıyla dışına zarar vermeden güzelce oyulur.

İçerisine tuz-karabiber karışımımız sürülür.

Ayrı bir kapta dolmamızın tüm malzemesi, 2-3 kaşık sıvı yağ ve çıkan domates içleriyle beraber bütünlenir. Oluşan harç biraz sulu olacaktır. Bu, pirinçlerin domatesin lezzetini almasına çok etkili bir yöntemdir.

Domateslerimizin içi harcımızla güzelce doldurulduktan sonra, her bir domatesin üzerine kapağını kapatmadan 1 fındık büyüklüğünde tereyağı bırakılır.

Çok bastırmadan kapakları kapatılan domates dolmalarımız, yan yana uygun bir tencereye dizilip, içerisine 1 tatlı kaşığı kadar daha tereyağı bırakılarak, kapak kapalı-kısık ateşte 6-7 dakika kontrollü yanmasına müsaade etmeden pişirilir.

Süre sonunda, yarısına gelecek şekilde su ilavesi yapıp (üzeri asla geçmemeli) tekrar kapağı kapatılarak 45-55 dakika arası kısık ateşte pişirilir.

DOMATES DOLMASI PÜF NOKTALARI