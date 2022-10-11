Haberler Yemek Tarifleri DOMATES DOLMASI TARİFİ 🍅 - Kıymalı domates dolması nasıl yapılır? | Domates dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

DOMATES DOLMASI TARİFİ 🍅 - Kıymalı domates dolması nasıl yapılır? | Domates dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Balkan, Güney Kafkasya, Orta Asya, Akdeniz, Ege ve Orta Doğu mutfaklarından Türk mutfağına kadar ilerleyen içeriğinde hem sebze hem de kıyma bulunması sebebiyle oldukça yüksek besin oranına sahip domates dolmasının tarafi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki kıymalı domates dolması nasıl yapılır? İşte domates dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 12:01
DOMATES DOLMASI TARİFİ 🍅 - Kıymalı domates dolması nasıl yapılır? | Domates dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

DOMATES DOLMASI TARİFİ 🍅 - 2017 yılında Azerbaycan'ın "Dolma yapımı ve paylaşımı geleneği" UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine dahil edilen domates dolması, sofraların vazgeçilmez yemeği olmaya devam ediyor. Biber, patlıcan, kabak dolması gibi alışılmış tatların dışına çıkmak isteyenler için kıymalı domates dolması nasıl yapılır? sorusunun cevabını ve domates dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KIYMALI DOMATES DOLMASI NASIL YAPILIR?

DOMATES DOLMASI MALZEMELERİ

  • 8-12 adet domates (büyüklüklerine bağlı)
  • 500 gr dana-kuzu karışık kıyma
  • 2 çay bardağı pirinç (yıkanmış ve süzülmüş)
  • 5 kuru soğan ince doğranmış
  • 1 kaşık biber salçası
  • Oyduğumuz içler (domatesin içleri)
  • Tuz
  • Karabiber
  • 2 yemek kaşığı kuru nane
  • 1 fiske zerdeçal
  • 1 fiske kimyon
  • Tereyağı

DOMATES DOLMASI YAPILIŞI

  • Domateslerimiz bir tatlı kaşığı yardımıyla dışına zarar vermeden güzelce oyulur.
  • İçerisine tuz-karabiber karışımımız sürülür.
  • Ayrı bir kapta dolmamızın tüm malzemesi, 2-3 kaşık sıvı yağ ve çıkan domates içleriyle beraber bütünlenir. Oluşan harç biraz sulu olacaktır. Bu, pirinçlerin domatesin lezzetini almasına çok etkili bir yöntemdir.
  • Domateslerimizin içi harcımızla güzelce doldurulduktan sonra, her bir domatesin üzerine kapağını kapatmadan 1 fındık büyüklüğünde tereyağı bırakılır.
  • Çok bastırmadan kapakları kapatılan domates dolmalarımız, yan yana uygun bir tencereye dizilip, içerisine 1 tatlı kaşığı kadar daha tereyağı bırakılarak, kapak kapalı-kısık ateşte 6-7 dakika kontrollü yanmasına müsaade etmeden pişirilir.
  • Süre sonunda, yarısına gelecek şekilde su ilavesi yapıp (üzeri asla geçmemeli) tekrar kapağı kapatılarak 45-55 dakika arası kısık ateşte pişirilir.

DOMATES DOLMASI PÜF NOKTALARI

  • Domatesleri çok bastırmadan doldurun. İç harç dolmanın içinde sıkı olursa domatesler pişerken yırtılabilir.
  • Domatesin içini çıkarırken çatlatmamaya özen gösterin
  • Servis yaparken büyük bir kaşıkla dikkatlice alın. Domatesleri patlatmayın.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Meğer Volkan Demirel...
Kocaeli'de vahşette katilden kan donduran ifadeler: "Jeli döktükten sonra yanımdaki çakmak ile jeli ateşledim"
Fırtına'nın yıldızına şok sözler! "Yuhalanır"
O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bıldırcın dolması nasıl yapılır?
Püf noktaları ile enfes kaburga dolması tarifi
Canlı döviz ve altın kuru (11 Ekim 2022)
Halkbank esnaf kredisi şartları ve başvuru ekranı
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maccabi Haifa - Juventus maçı saat kaçta? Maccabi Haifa - Juventus maçı saat kaçta? 11:40
Dortmund - Sevilla maçı saat kaçta? Dortmund - Sevilla maçı saat kaçta? 11:33
Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin hakemleri açıklandı Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin hakemleri açıklandı 11:24
Fırtına'nın yıldızına şok sözler! "Yuhalanır" Fırtına'nın yıldızına şok sözler! "Yuhalanır" 11:13
Kopenhag - Manchester City maçı saat kaçta? Kopenhag - Manchester City maçı saat kaçta? 11:01
Celtic - RB Leipzig maçı saat kaçta? Celtic - RB Leipzig maçı saat kaçta? 10:49
Daha Eski
O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay... O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay... 10:33
Şampiyonluk sendromu! Fırtına fırsatı tepti Şampiyonluk sendromu! Fırtına fırsatı tepti 10:30
Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı saat kaçta? Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı saat kaçta? 10:18
Beşiktaş'a derbi öncesi 3 yıldızdan müjde! Beşiktaş'a derbi öncesi 3 yıldızdan müjde! 09:51
Milan - Chelsea maçı saat kaçta? Milan - Chelsea maçı saat kaçta? 09:29
Dinamo Zagreb - Salzburg maçı saat kaçta? Dinamo Zagreb - Salzburg maçı saat kaçta? 09:15