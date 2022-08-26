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İNCİR REÇELİ TARİFİ | İncir reçeli nasıl yapılır? Evde en güzel incir reçelini yapmanın püf noktası nedir?

İncir reçelinin tarifi, malzemeleri, püf noktası ve incir reçeli yapmanın incelikleri araştırılmaya başladı. İncir mevsiminde en taze meyvelerle anne elinden çıkmış gibi bir reçel hazırlamak isteyenler için en güzel incir reçeli tarifi ve püf noktası haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:32
İNCİR REÇELİ TARİFİ | İncir reçeli nasıl yapılır? Evde en güzel incir reçelini yapmanın püf noktası nedir?

İncir mevsiminde evde en güzel incir reçelini yapmak isteyenler, incir reçeli yapmak için gerekli malzemeleri ve püf noktaları sorgulamaya koyuldu. İşte yemeye doyamayacağınız en lezzetli incir reçelinin tarifi ve yapılışı!

İNCİR REÇELİ TARİFİ

İncir Reçeli İçin Gerekli Malzemeler:

  • 1 kg taze incir (küçük olanlardan)
  • 1 kg toz şeker
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

İNCİR REÇELİ NASIL YAPILIR?

  • İncirler akşamdan iyice yıkanarak bir tencereye alınır.
  • Üzerine toz şeker dökülerek bir gece boyunca bekletilir.
  • Ertesi sabah kısmen erimiş olan şekerle beraber incirler ocağa alınarak kısık ateşte pişirilmeye başlanır.
  • Kaynadıktan sonra şerbetinin kıvamı sık sık kontrol edilen incirler, yaklaşık 30-35 dakika kısık ateşte pişirildikten sonra üzerine çorba kaşığı limon suyu eklenir.
  • Şerbet, reçel kıvamına geldikten sonra ocaktan alınır.
  • İncir reçeli temiz ve kuru bir kavanoza kaynar şekilde doldurularak kavanozun kapağı sıcağıyla kapatılır.


İNCİR REÇELİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

  • Reçel yapımında şeker oranına dikkat etmeli özellikle tatlı meyveler de şeker oranı ile eşdeğer olmalı.
  • Reçelini yaptığımız meyve kendi suyunu salması için 1 gece şeker ile bekletilmeli.
  • Reçelin piştiğini anlamamız için reçelin suyundan bir çay kaşığı ile cam bir tabağa alın.Eğer dağılmadan katı kalıyorsa kıvamı tam olmuştur. Dağılıyor ise 3-5 dakika kadar daha pişirmeye devam edin.

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