45 DEĞİL 90...

Rusya maçındaki gibi ilk yarı yine çok kötü oynadık. Savunmamızda Çağlar ve Ozan Kabak'ı çok aradık.

Takımda belirgin bir yorgunluk vardı. Maça golle başlayabilirdik eğer Kenan topa vurmak yerine boş pozisyondaki Burak'a pas verseydi... Zaten ilk 5 dakikadan sonra grubun en zayıf halkası olarak gördüğümüz Sırbistan'ın üstünlüğü ile geçen bir ilk yarı izledik.

Yediğimiz golde Zeki, rakibine o kadar kolay orta yaptırdı ki, Hasan Ali de golde hem zamanlama hatası yaptı, hem de Milinkovic-Savic'e o kadar rahat kafa vurdurdu ki... Şenol Güneş hemen değişikliğe giderek, Hasan Ali'nin yerine sol beke Umut Meraş'ı monte etti.

Ama orta alanda üstünlüğü ele alamayınca, Cengiz Ünder dışında rakibi zorlayan bir oyuncumuz göze çarpmadı. Burak Yılmaz ile Kenan Karaman arasında gözle görülür bir uyumsuzluk vardı....

Milan'da son 12 maçta 17 gole katkısı olan Hakan Çalhanoğlu, pandemi sonrasının belki de Avrupa liglerinin en formda oyuncusu. Ama Milli Takımımız'da 10 maçtır golü yoktu. Sonunda bu şanssızlığına son verip dün golünü attı Hakan.

İkinci yarıda iyi de oynadı ve hücumda etkili oldu.

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Şenol Güneş'in yerinde olsaydım ikinci yarıda oyuna, kulübedeki Abdülkadir, Yusuf ve Emre Kılınç gibi yaratıcı oyuncuları alarak başlardım. Bu kadar teknik ve yıldız oyuncuları olan bir takımın 4-2-3-1 dizilişi ile değil de 4-4-2 sistemi ile oynamasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Okay-Savic mücadelesinde hakem pozisyonu iyi süzemedi. Çünkü Savic, Okay'a ayağını takıp resmen penaltıyı aldı.

Mitrovic'in penaltı golü ile enerjimiz düştü. Ama çabuk toparlandık ve tekrar oyununun içine girdik.

Hakan'ın golüyle umutlandık.

Ardından rakip kalede büyük baskı kurduk. Milli Takım'da muhteşem işler yapan Ozan Tufan'ın golüyle tekrar geriye döndük. Enteresan bir takım olduk biz! Maçlarımızın ilk yarıları ile ikinci yarıları arasında futbol olarak güneş ışığı ile mum aydınlığı kadar fark var. Peki neden ilk 45'leri boşa geçiriyoruz Şenol hocam!

EURO 2020'ye (2021 Haziran'a) daha ciddi şekilde hazırlanmamız lazım. Avrupa Uluslar Ligi'ne hazırlık maçı gözüyle değil de ödüllü bir turnuva düşüncesiyle bakmamız lazım.

Çok çalışmamız lazım çok! Yoksa Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hayal kırıklığına uğrarız!