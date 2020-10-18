Newton’un eseri...

Başakşehir'i yıllar sonra bu kadar formsuz ve enerjisi düşük yakalamışsın.

Üstelik de 10 maçtır yenemediğin son şampiyonu! Bu Başakşehir'i de yenemiyorsan, o zaman şampiyonluk yarışında işin çok zor demektir...

Evet geçen sezonun demirbaş oyuncularından Sörloth, Novak, Sosa, Ekuban, Nwakaeme, Abdülkadir Parmak gibi oyuncuların yoktu sahada. Ama bu oyuncuların yerine alınan yabancılar da henüz bir farkını ortaya koyamadı.

Victor Hugo iyi bir futbolcu. Alınan yabancıların en kalitelisi zaten.

Daha maçın başında Abdülkadir Ömür, öyle bir pozisyon yakaladı ki, kendisine şut koridoru oluşturdu ama topu köşeye bırakmak yerine Skrtel'in kafasına nişanladı.

Trabzonspor atamayınca İrfan Can ile golü buldu konuk ekip. Bu golde Baker öyle acemice bir hata yaptı ki, oysa onun bölgesinde oynayan oyuncuların fantaziye kaçmadan, garanti oynaması gerekir. Hatayı yaparsan golü de yedirirsin!

İkinci yarıya Başakşehir daha iyi başladı. Visca, haftanın en güzel gollerinden birini atarken, Uğurcan'ın kapattığı köşeden bu golü yemesi de genç kaleciye yakışmadı.

Trabzonspor, belli ki milli maç arasını iyi geçirmemiş. Eddie Newton'un Trabzonspor'u ne oynattığı belli değil. Artık mazereti de yok! Bu Trabzonspor, haftaya Fenerbahçe maçını da kaybederse, Newton hedef haline gelir. Çünkü takım hem kötü oynuyor hem de başarısız sonuçlar alıyor.

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