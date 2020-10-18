Newton’un eseri...
Başakşehir'i yıllar sonra bu kadar formsuz ve enerjisi düşük yakalamışsın.
Üstelik de 10 maçtır yenemediğin son şampiyonu! Bu Başakşehir'i de yenemiyorsan, o zaman şampiyonluk yarışında işin çok zor demektir...
Evet geçen sezonun demirbaş oyuncularından Sörloth, Novak, Sosa, Ekuban, Nwakaeme, Abdülkadir Parmak gibi oyuncuların yoktu sahada. Ama bu oyuncuların yerine alınan yabancılar da henüz bir farkını ortaya koyamadı.
Victor Hugo iyi bir futbolcu. Alınan yabancıların en kalitelisi zaten.
Daha maçın başında Abdülkadir Ömür, öyle bir pozisyon yakaladı ki, kendisine şut koridoru oluşturdu ama topu köşeye bırakmak yerine Skrtel'in kafasına nişanladı.
Trabzonspor atamayınca İrfan Can ile golü buldu konuk ekip. Bu golde Baker öyle acemice bir hata yaptı ki, oysa onun bölgesinde oynayan oyuncuların fantaziye kaçmadan, garanti oynaması gerekir. Hatayı yaparsan golü de yedirirsin!
İkinci yarıya Başakşehir daha iyi başladı. Visca, haftanın en güzel gollerinden birini atarken, Uğurcan'ın kapattığı köşeden bu golü yemesi de genç kaleciye yakışmadı.
Trabzonspor, belli ki milli maç arasını iyi geçirmemiş. Eddie Newton'un Trabzonspor'u ne oynattığı belli değil. Artık mazereti de yok! Bu Trabzonspor, haftaya Fenerbahçe maçını da kaybederse, Newton hedef haline gelir. Çünkü takım hem kötü oynuyor hem de başarısız sonuçlar alıyor.
***Sezonun en başında söyledim.
Eğer bir hocayı güvenip göreve getiriyorsan, sabredip, arkasında duracaksın. Bakalım bu kadar vasat futbol oynatan, henüz takım oluşturamamış ve kötü sonuçlar alan İngiliz hocaya ne kadar sabredecek yönetim! Ben istikrardan yanayım her zaman. Keşke Hüseyin Çimşir kalmış olsaydı!
Takımda evet dün 4 önemli oyuncu yoktu! Ama alınan yeni yabancılar farkını ortaya koyamadı henüz. Ligin 5. haftası geride kalırken, daha takım olamamış, eski savaşçı kimliğinden uzak bir Trabzonspor var orta yerde. Takım hücum bölgesinde birbirine çok uzak oynuyor. Abdülkadir Ömür, bir türlü kendini toparlayamadı.
O eski Ömür'den eser yok hala.
Başakşehir'e karşı oynuyorsanız bu kadar havadan orta yapmak neden?
Bütün ortaları Başakşehir savunması karşıladı.
2 sezon önce öz evlatlarla, gençlerle oynayan Trabzonspor'da bir ruh vardı, bir sempatik takım duruşu vardı. Sahada savaşan bir Trabzonspor vardı. Dün ise sahada yürüyen, özgüveni olmayan, ruhsuz ve teslimiyetçi bir ekip vardı...
Her ne olursa olsun, sahada bordo-mavili formanın bir ağırlığı vardır! O formayı sırtına geçiren oyuncu savaşacak, yenilirken bile futbolu ile alkışlanacak.
Eddie Newton için kafamda soru işaretleri vardı. O soru işaretleri adeta bir soru dağına dönüştü!
Bu hoca ile Trabzonspor'un işi çok zor! Fenerbahçe derbisinden alınacak sonuca göre Trabzonspor ya hayat bulacak, ya da fatura hocaya kesilecek gibi bir senaryo çıktı ortaya... Durum ortada! Böyle gitmez! 2 sezondur çok iyi oynayan ve geçen sezon kupa kaldıran Trabzonspor neden bu halde?
Teknik heyet acilen bir durum değerlendirmesi yapmalı? Yoksa Trabzonspor'un bu futbolla Fenerbahçe karşısında işi çok zor!
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.