29 Ağustos 2025 | Cuma

İnönü, Bayar!

Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı var!.. Hocaya zaman vermek lazım… Önce iyi bir kadro yapalım hoca hakkında sonra karar veririz… Göremediler… Tıpkı Önder Karaveli'yi, İsmael'i, Bronckhorst'u, Santos'u göremedikleri gibi… Çözemediler… Tıpkı Tigana'yı, Schutser'i çözemedikleri gibi… Biz 40 yıldır yaptığımız gibi dilimiz döndüğünce anlattık, dinlemediler. Tıpkı daha önceki yönetimlerin yaptığı gibi kulaklarının üzerine yattılar… İşte sabredelim dedikleri Solskjaer ve işte eseri; geçen sezon üçüncü yapamadığı takım ZTK'dan da elenmişti, yetmedi UEFA'dan elendi Beşiktaş, yetmedi köy takımı Lozan karşısında Konferans'a da veda etti! Sakın bana falanca şöyle oynadı, filanca böyle oynadı, iki kanat yoktu masalı anlatmasın kimse.
Değil Beşiktaş forması giymiş her hangi on bir kişi, Lozan Konferansı'na giden delege heyetiyle çıksaydık yine kazanmalıydık bu maçı… Teşbihte hata olmaz; İsmet Paşa kesinlikle Abraham'ın atamadığı golü atardı, Celal Bayar en az Svensson kadar oynardı!... Şimdi herkes eseriyle övünsün Beşiktaş hedeflerinden birini kaybetti, birkaç haftaya kalmaz şampiyonluk yarışından kopar ardından da ZTK'dan elenir. Sonra yine sıradan bir teknik adam getirirler biz de "Bundan bir cacık olmaz" deriz ama kimse dinlemez... Bu devran böyle gelmiş, böyle gider. Beşiktaş'ta gerçekleri görmek kolay ama anlatmak zor.
Kartallar yerine kargaları kılavuz alanların yıllardır yaşadıkları hüsran filmi her sezon başka bir başlıkla vizyona giriyor. Beşiktaş cephesinde yeni bir şey yok özetle... Kırk yıldır yaşadığımız durumları tekrar tekrar yaşıyoruz. Ne diyelim Beşiktaş'a ve bize bunları yaşatanlara helal olsun...

Etiketler :
ztk, Önder Karaveli, İsmael

