Dil altı hazır olsun!

Bu sezon Beşiktaşlılar bolca dil altı hapını kenarda hazır tutmalılar. İzledikleri her maç potansiyel kalp krizi riski taşıyor...

Dün Eyüpspor karşısında oyunun büyük bölümünde üstün oynayan, önde basan, bir penaltı uydurma ofsayt nedeniyle verilmeyen, iki gol atan ama daha önemlisi tam beş net, net kere net pozisyon bulan bir Beşiktaş vardı.

Bu takımın sağında Quaresma, solunda Babel, olsa muhtemelen güle oynaya beş-altı gol atılırdı... Dün öyle bir kalite yoktu, dolayısıyla öyle kolay bir maç da olmadı...

Rafa Silva iki bariz golü klasına yakışmayacak şekilde kaçırdı.

Abraham altı pastan, bir kez kafayla, bir kez ayakla topu kalecinin tam böğrüne nişanladı...

Joe Mario'nun kaçırdığı iki gol var ki, biri adamı tam kalpten götürür.

Eyüpspor kalecisi gurbete gitmiş ve orada kalmış, 7.32'lik kale bom boş ve önünde de hiç kimse yok.



Bu şartlarda her hangi bir vuruşla topu kaleye tıngır-mıngır gönderse iş bitecek ama Joe öyle yapmadı... Peki ne mi yaptı!? Sıkı durun, karşısında boş kale varken on metre top sürdü, sonra da pas verdi... PES!

Yazık bu Beşiktaş'a, Rashica, Joao Mario gibi, pısırık, özgüvensiz, oynar gibi yapan sözde oyuncuların eline kalmış, hırpalanıyor koca takım.

Rashica'dan zaten bi cacık olmayacağını aylardır söylüyorum, Joao Mario belki toparlar diyordum ama onun da kafa gidik... Olmaz yani... İkisi de gidebilecekleri en uzak takıma gitsinler lütfen.

Yeni savunmacı Taylan az zamanda çok iş yaptı, umut verdi vesselam...

Svensson'un bayağılaştırdığı ortama biraz olsun kalite kattı... Hoş gelmiş. bafalar getirmiş.

Uzatmayalım; Beşiktaş'a yeni bir hoca iki iki yeni kanat şart... Daha azı bu sezonu kurtarmaz