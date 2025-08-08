OGS kalsın!

Konferans Ligi yolunda, 300 bin nüfuslu Güney Dublin'in temsilcisi St Patricks 1929'da kurulmuş ve yaklaşık yüz yıldır adını duyurmaya çalışıyor... Bildiğin kasaba takımı... En pahalı oyuncusu 350 bin Euro olan böyle zayıf bir rakibi deplasmanda dörtlemek turu kolaylamak demek. Bu tartışılmaz. Ancak bu galibiyet, sezon öncesi hangi Beşiktaşlı'ya, ne kadar umut verdi işte orası tartışılır... İlk 45 dakikada herkesin yerli yerinde oynadığı, OGS dahil kimsenin de şapkadan tavşan çıkarmaya çalışmadığı bir görüntüyle sahaya yayılan Beşiktaş, Rafa, Muçi, Abraham, Orkun ve Babel havasında oynayan Joao Mario'nun etkili oyunlarıyla dört gol buldu. Bu dönemde İrlanda temsilcisi Beşiktaş kalesine pek gelemedi... İkinci yarıda Beşiktaş vites düşürünce rakip bir gol ve iki de pozisyon buldu.

Solskjaer skorun da verdiği rahatlıkla bolca değişiklik yapmasına rağmen Onur, Rafa ve Abraham çizgisini bozmadı. İskeletin ön tarafının bu olduğu kesinleşmiş oldu böylece. Mert ve önündeki Paulista da bana göre iskeletin arka tarafı... N'Didi geldiğine göre artık daha ısıran bir orta saha olacağını da söyleyebiliriz. Bu vesileyle şunu da söylemeliyim; Arroyo ve Demir Ege bu sezon yeteri kadar süre alacaklar gibi geliyor bana. Bu noktada önemli olan bu gençleri doğru zamanda oynatmak ve gelişimlerine katkı sağlamak. Yoksa kenarda tutup tutup sıkışınca sahaya atmak onları kazanmak değil kaybetmek olur. Hiç şüphe yok ki, OGS tutkunları şimdi "Solskjaer kalsın!" demeye başlayacaklar. Ligde ya da Avrupa'da alınacak ilk yenilgide ise tribünde isyanlar başlayacak. Ben bir kez daha haykırmak istiyorum; OGS, Beşiktaş'ın hocası değil. NET.