Lütfen saygı – Turgay Demir – Fotomaç
13 Mart 2019, Çarşamba
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Haberler Yazarlar Turgay Demir Lütfen saygı

Lütfen saygı

Şenol hoca, eskilerin deyimiyle nev-i şahsın-a münasır bir insan... Yani kendine özgü davranışları, uygulamaları olan bir insan. Diyeceksiniz ki, herkes öyle değil mi? Şenol hoca başka...
İnanılmaz detaycı, belki başarısının sırrı da bu. Bazen bu detaycılık onu zirveye taşırken bazen polemiklerin içinde bırakıyor.
Ammmaaaaa... Hoca adamdır, hem de adamın dibidir.
O nedenle... Hangi sebeble, hangi öfkeyle olursa olsun maçında hocaya yapılan büyük saygısızlıktı. Yapanlar adına ben utandım. Nokta!
Güneş devam ediyor, gerçek bu; herkes bu gerçeğe göre davransın.
'ı sevenler için tek yol bu.
40 yıldır bu meslekteyim, Beşiktaş'a rahmetli efsane başkan Seba gibi "vermeye" gelen çok az kişi gördüm.
Genellikle yöneticiliğin havasındancivasından faydalanan insanlar tanıdım. Kulübe de tek kuruş katkıları olmadı. Dahası yaptıkları harcamaları kulübün kasasından yapanları duydum, şok oldum. Bu kadarı da oluyormuş demek ki. Diyeceksiniz ki, onlar kim? Az bekleyin...
Şunu hep birlikte anlamalıyız, Beşiktaş kimsenin değil, herkesin...
Öyleyse gerçek sahiplenme, gerçek sevgi, destek vermekle olur. Şu anda da Beşiktaş'ın ve Şenol hocanın desteğe ihtiyacı var.
Ne yönetimden bir çatlak ses çıkmalı, ne de tribünlerden. Sahadaki skor ne olursa olsun hep destek, tam destek şart. Beşiktaş bu sezon her hangi bir hedefine varacaksa ancak böyle varır. Herkes aklını başına alsın.
Dar zamanda, bunca sıkıntı arasında Kagawa gibi bir dünya yıldızını izlemek az şey değil... Adem Ljajic ona keza. aynı şekilde.
Şampiyonluk hedefi uzak olabilir iyi de her şey şampiyonluk mu!? Güzel futbol ve iyi futbolcular izlemenin hiç bir değeri yok mu? O zaman biz nasıl futbolsever olabiliriz ki?
Uzatmayalım... iki şampiyonluk yaşattı bu takıma.
Şampiyonlar Ligi grup maçlarındaki başarısı, sanırım bir daha hiç bir Türk takımına kolay kolay nasip olmaz.
Yani karakteri bir yana başarısıyla da saygıyı hak ediyor.
Öyleyse lütfen SAYGI...

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 13 Mart 2019, Çarşamba
    1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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