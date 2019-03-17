Tek devrelik Beşiktaş – Turgay Demir – Fotomaç
17 Mart 2019, Pazar
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Haberler Yazarlar Turgay Demir Tek devrelik Beşiktaş

Tek devrelik

ilk yarıda sanırım sahaya çıkmayı unuttu! Çünkü sahada herhangi bir şey yapan bir Beşiktaşlı yoktu! Adem sol kanatta oynamak yerine sürekli içeri kat edince hem Kagawa'yı sıkıştırdı, hem de 'ı tek kanatla oynattı. 'nin işi de savunma anlamında kolaylaştı böylece; yalnızca Quaresma'nın kanadını savundular ve pozisyon vermeden devreyi tamamladılar. Bu arada etkili kontrataklar da yaptıklarını söyleyelim.

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İkinci yarıya başlarken sakatlık nedeniyle ikinci zorunlu değişikliğini yapan Beşiktaş yana değil dikine oynamaya başlayınca daha ilk dakikada golü buldu. Adem'in harika pasını Quaresma adına yakışır şekilde ortaladı ve Kral müthiş bir kafa vuruşuyla topu çatala gönderdi. Kral attığı gollerle Beşiktaş'a maç ve puan kazandırmaya devam ediyor vesselam.

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Beşiktaş etkili oynadığı bölümde başka pozisyonlar da bulmasına rağmen tribünleri rahatlatacak ikinci gol bir türlü gelmedi. Buna karşılık Ghilas'ı sahaya süren Tamer hoca, orta sahayı bir eksiltti ve risk alarak beraberliği aradı. Göztepe de yeteri kadar pozisyon bulmasına rağmen Gökhan, Vida, ve alışık olmadığı yerde oynamasına rağmen Dorukhan'ın iyi oyunları Beşiktaş'ın tabeladaki üstünlüğünü korumasına yetti. Geçen haftaların aksine iyi bir gününde olan Karius'un yaptığı kurtarışları da unutmamak gerek. Sanırım kaleci olduğunu hatırladı; iyi iş çıkardı!

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Sonuç olarak Beşiktaş tek devrelik oyunla, ligde kalma mücadelesi yapan Göztepe'yi yenerek ligin tepesine olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu. Rakiplerinin bugün oynanacak maçların sonucu bu ilginin ne kadar gerçekçi olduğunu ortaya koyacaktır.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 17 Mart 2019, Pazar
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