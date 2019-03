Güneş’in şifreleri

Şenol hoca dün konuştu ve üstü kapalı geçtiği konular var...

Bir parasızlık canıma tak etti demeye getirdi; yoksa buradan ayrılmazdım! Taraftarı çok sevdiğini ve bu sevginin karşılık bulduğunu giderken en çok buna üzüldüğünün altını çizdi...

Fikret Orman'la çok iyi anlaşabilecekken çok basit şeylerden sorunlar yaşadıklarını ve bir açmaza girildiğini ima etti.

Belki bir gün Başkan Orman'la başka yerde buluşuruz derken TFF'yi mi kast etti, onu bilmek mümkün değil.

Şenol hoca bazı oyuncular ve İlhan Mansız'a verilen cezaların insiyatifi dışında gerçekleştiğini ama buna saygı duyduğunu belirtti.

Yani dedi ki; yönetimle sorun yaşayan, sorunu yönetimle çözer, ben karışamam. Haklı! Şenol hoca sezon sonuna kadar takımın başında kalacak ve fikrine katılmasak da biz dahil herkese düşen bu karara saygılı olmaktır. Nokta!



CEHALETİN BAŞYAPITI!



İki yıl önce futbola eklenen kural, bir oyuncu ofsayt pozisyonunda olsa dahi henüz kendisine avantaj sağlayacak bir eyleme kalkışmadan faul yapılması halinde, ofsaytın değil penaltı kararırın verilmesini öngörüyor.

Basit anlatımı şu; top henüz ofsayttaki oyuncunun etkin olduğu bölgeye gelmeden bir başka ihlal yapılırsa ofsayt değil o ihlal cezalandırılır. Serdar Aziz'in pozisyonu böyle değil...

Çünkü Serdar topa yükselmiş yani oyunun içinde, yani kendine avantaj sağlamış.

Şöyle açıklayalım; Serdar kafayı vurup golü atmış olsa VAR ofsayt gerekçesiyle o golü iptal edecekti. Golü iptal eden bir kural, penaltıyı neden iptal edemesin! Halil Umut Meler ve VAR hakemleri, cehaletin baş yapıtını sergilediler. Hepsi bu.

NOT: Schalke maçındaki pozisyon kurala nispeten uyuyor çünkü oyuncu aktif olmadan faul yapılıyor.



BU KAFAYLA ALT YAPI OLMAZ



Türk futbolu altyapıya yönelmek zorunda, bu kesin. Mevcut alt yapı hocalarıyla bir arpa boyu yol ilerlemek mümkün değil bu da acı gerçeğimiz.

Üç kuruş maaşa çalışırken 14-17 yaşlarındaki çocuklara ilgi göstermek şöyle dursun yerine göre onlarla eğlenen bir zihniyet oyuncu yetiştiremez. 14 yaşında şampiyonluk dışında bir şey düşünmeyen ve ellerindeki kadroda bir çok oyuncular sezon boyu bir kez olsun forma giyemiyorsa o kafada büyük sorun var demektir.

O nedenle hangi kulüp altyapıda yeniden organize olacak ise önce alt yapıya gönül vermiş, yumurtanın kabuğunu kırmaya çalışan gençleri anlayabilecek hocalar bularak işe başlamalıdır. Gömleğin ilk düğmesi budur.



KARIUS ŞAŞIRTIYOR



Karius büyük bir kaleci ama her halde rekabetsiz ortamda işi iyice saldı.

Hasan Ali'den yediği golü başka türlü izah etmek mümkün değil.

O şuta çift elle uzanması akıl tutulması. Alman'ın cismi sahada olsa bile aklı-fikri sahada dışında bes belli...