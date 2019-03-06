Haftanın yorumu

ERZURUM-GALATASARAY

Geçen hafta sonuncu Akhisar'ı son dakika golüyle yenen Galatasaray, ligin dibindeki Erzurumspor karşısında ise umduğunu bulamadı. Geriye düştüğü maçta sonradan toparlanan Cim Bom, bir puanı zor kurtardı.



FENERBAHÇE-RİZESPOR

Fenerbahçe, maçın yarısını on kişi oynayan Rize karşısında, galibiyete tartışmalı bir golle ulaştı. Ofsayt-penaltı tercihini yanlış kullanan Halil Umut Meler ve VAR hakemleri, Türk futbolunda yeni bir tartışma başlattılar.



MALATYA-BAŞAKŞEHİR

Lider Başakşehir tarih yazmaya koşar adım gidiyor. Malatyaspor deplasmanında da zorlanmadan kazanan turunculacivertliler, zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı ve en yakın rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını da sekize kadar çıkardı. Abdullah Avcı ve talebeleri artık şampiyonluğa motive olmuş durumdalar.



KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Kayseri'de tek devrelik oyunla tek puan alabildi. Tıpkı derbideki gibi ilk yarıda etkili olan Kara Kartal öne geçmesine rağmen bunu koruyamadı ve mağlubiyetten son dakikalarda gelen golle kurtulabildi.



KASIMPAŞA-TRABZON

Trabzonspor önce zoru kolay yapıyor, ardından da kolayı zora sokuyor. Paşa karşısında iki farkı bulan Fırtına, 2. yarıda adeta durdu ve farklı kazanabileceği maçta bir puana razı olarak ligde ikincilik iddiasını çok zora soktu.