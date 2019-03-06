Haftanın yorumu – Turgay Demir – Fotomaç
06 Mart 2019, Çarşamba
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Haftanın yorumu

ERZURUM-GALATASARAY
Geçen hafta sonuncu Akhisar'ı son dakika golüyle yenen , ligin dibindeki Erzurumspor karşısında ise umduğunu bulamadı. Geriye düştüğü maçta sonradan toparlanan , bir puanı zor kurtardı.

FENERBAHÇE-RİZESPOR
, maçın yarısını on kişi oynayan karşısında, galibiyete tartışmalı bir golle ulaştı. Ofsayt-penaltı tercihini yanlış kullanan Halil Umut Meler ve VAR hakemleri, Türk futbolunda yeni bir tartışma başlattılar.

MALATYA-BAŞAKŞEHİR
Lider Başakşehir tarih yazmaya koşar adım gidiyor. Malatyaspor deplasmanında da zorlanmadan kazanan turunculacivertliler, zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı ve en yakın rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını da sekize kadar çıkardı. ve talebeleri artık şampiyonluğa motive olmuş durumdalar.

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ
, 'de tek devrelik oyunla tek puan alabildi. Tıpkı derbideki gibi ilk yarıda etkili olan öne geçmesine rağmen bunu koruyamadı ve mağlubiyetten son dakikalarda gelen golle kurtulabildi.

KASIMPAŞA-TRABZON
önce zoru kolay yapıyor, ardından da kolayı zora sokuyor. Paşa karşısında iki farkı bulan Fırtına, 2. yarıda adeta durdu ve farklı kazanabileceği maçta bir puana razı olarak ligde ikincilik iddiasını çok zora soktu.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 06 Mart 2019, Çarşamba
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