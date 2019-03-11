Hocayı uyarmıştım! – Turgay Demir – Fotomaç
11 Mart 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Turgay Demir Hocayı uyarmıştım!

Hocayı uyarmıştım!

Bilmem kaç yüz pas, onlarca ara pası, ondan fazla şut atabildiğin gol; iki! Buna karşılık rakip oyuncular kalene iki kez gelmiş ve iki gol atmış… Bu şu demek; Karius kariyerine ihanet ediyor! Yediği ilk golü amatör kümedeki kaleciler bile yemiyor. Peki kötü oynadı diye yuhalamak doğru mu!? O da ayrı bir komedi! Kimi yuhalıyorsun, kaleni koruyan adamı! Peki neden!? Daha çok gol yesin mi istiyorsun!? Akıl tutulması…

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maçın başından sonuna kadar oyunun hakimiydi. kontratak düzeninde bekleyerek oynadı. İyi kapanan Konyaspor'da savunma anlamında zaaf gösteren Traore anında dışarı alındı; daha ilk yarı bitmemişti… Aykut hoca doğru olanı yaptı.

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Rakip kaleye güle oynayana giden Beşiktaşlı oyuncular işin en önemli bölümünde gereğini yapamadılar. Hele hele Adriano'nun kapıp götürdüğü bir top var ki, daha giderken 'ı görse olay orada bitecek, çapraza girene kadar topu bırakmadı, vurduğu şut da Serkan da kaldı. Hakkını teslim edelim Serkan kusursuz oynadı.

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Bu kadar iyi oynayıp kazanamıyorsanız bir yerlerde arıza var demektir… Ya oyuncular son bölümde pas-şut tercihlerini kafalarına göre yapıyorlar ve pozisyonun hakkını vermiyorlar ya da rakip savunmacı ve kalecinin başarısıyla birlikte büyük bir şanssızlık da var demektir. Nitekim direkten dönün topa bu konuya iyi bir örnektir.

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Beşiktaş bu sezon bir çok maçta bedava puanlar kaybetti. Dün gece de kaybediyordu Japon kurtardı…

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Not: Şanol Güneş'e küfür edildi iddiaları var, eğer edildiyse büyük bir rezalettir. Öbür taraftan Şenol hocayı tepkiler konusunda net şekilde uyarmıştım ama derdimi anlatamadım. NOKTA.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 11 Mart 2019, Pazartesi
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