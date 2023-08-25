Mavi düşlerin izinde!

Sıcak mı sıcak bir Akdeniz akşamı... Tıklım tıklım dolu tribünler... Mavi-lacivert formasıyla bir tutkunun peşinde koşan tek yürek olmuş binlerce taraftar... Maçın bitiş düdüğünü bekleyen bir şehir ve o şehrin gözbebeği bir takım: Adana Demirspor...

İyisiyle kötüsüyle başlanan Avrupa macerasında, lütfen bu rüya çabucak bitmesin! Artık Konferans Ligi'nde gruplara bir adım kaldı. Koca bir şehrin umut ettiği, kimi zaman hüzünlendiren kimi zaman da sevindiren bu sürece 'mutlu son' yazabilmek için son 90 dakika... Nefeslerimizi tutup, gücünü kendi tarihinden alan bu güzide kulübümüzün, hak ettiği Avrupa apoletini omzuna takmasını dört gözle bekliyoruz...

Sıcak bir Adana gecesini daha da sıcak bir zaferle taçlandırmanın önündeki engel ne olabilir? Ve dahi inanmış bir topluluğa kim dur diyebilir? Ya mavi bir düşün izini sürenler, siz Adana Demirspor taraftarları... Bu zafere sizden daha fazla kim inanabilir?

Futbolla hayat arasında bir hayli benzerlikler vardır. Bir defa, ikisi de son ana dek sürprizlerle doludur. Hem futbolu hem de hayatı cazip kılan budur. Bizler bu son 90 dakikanın heyecanını her bir zerremizde yaşayacağız. Ve bu rüyanın devam etmesini tüm kalbimizle dileyeceğiz.

Öyleyse meşhur Casablanca filmindeki gibi, son bir şarkı istiyoruz sizden;

"Bir daha çal Sam", lütfen...