Set olur asra bedel!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Avrupa şampiyonasında çeyrek finale yükselmeyi başardı. Başardı ama Belçika maçı hiç de kolay olmadı. Özellikle kaybettiğimiz ikinci sette, rakibimiz iyi servis kullandı, biz de bir türlü istediğimiz gibi manşet alamadık. Dikkatimi çeken bir başka konu da sanırım Vargas'a biraz nazar değdirdik. Bu maçta Vargas hücumda yine çok skorerdi ancak ondan alışkın olduğumuz servisleri göremedik. Tabii ki her maçı yüzde yüzle oynamasını da bekleyemeyiz.

Belçika karşısında bence en öne çıkan performans Hande Baladın'dan geldi. Kritik anlarda aldığı sayılarla hem kendi hem de takımın enerjisini yükseltti. Milli voleybolcu zaman zaman eleştirilse de bu mücadelede ayrı bir tebriği hak ediyor. Yine Ebrar Karakurt da takımın düştüğü anlarda hem Santarelli'nin hem de arkadaşlarının motivasyonunu artırdı. Zira bazen tek ihtiyacımız olan şey 'coşku' olabiliyor.

Gelelim heyecan dozunun tavan yaptığı son sete... Başa baş giden sette kırılma anı, geriden gelerek öne geçtiğimiz dakikalar oldu. Ancak maça bir türlü nokta koyamıyorduk. Belçika, maçı karar setine taşımak bizse bir an önce kendimizi çeyrek finale atmak için çok mücadele ettik. 32-30 biten ve tam 62 sayı izlediğimiz bu set, adeta Cengiz Aytmatov (Gün Olur Asra Bedel) romanına gönderme yapıyordu.

Sonuç olarak, EuroVolley'de çeyrek finaldeyiz. Hedefimize adım adım ilerliyoruz. Konsanstrasyonumuzu bir an bile kaybetmemeliyiz. Bu maç bizim için gerekli dersleri çıkardığımız bir müsabaka olur umarım çünkü rakibimiz Polonya, Belçika'dan daha güçlü bir takım.