Sırada olimpiyatlar var!

Filenin Sultanları, altın madalyaları toplamaya devam ediyor. Avrupa Şampiyonası başlarken yolun sonunun kürsü olacağını az çok tahmin ediyorduk. Dünya 1 numarası olmuşken hedefimizi altından aşağı tutamazdık.

Hocalarımızı değiştirdiğimiz Sırbistan'la final oynamak kaderin bir cilvesi gibiydi... İki antrenör de rakibini çok iyi tanıyordu. Sırbistan yine bildiğimiz gibi neredeyse tüm hücum varyasyonlarını Boskovic üzerinden gerçekleştirmeye çalıştı. Bu arada, Sırbistan'ı yarı finaldeki Hollanda maçında izledim ve hiç beğenmedim. Hollanda turnuvanın sürpriz takımı oldu ve nitekim bronz madalyayı da almayı başardı. Biz ise çok zorlu bir fikstürden geçerek finale çıktık.

Madalya adaylarından İtalya'yı, üstelik geriden gelerek devirdik. Açıkçası finalde daha rahat bir maç çıkaracağımızı ve rakibe en fazla 1 set verebileceğimizi düşünmüştüm. Fakat, ne olursa olsun neticede kupa bizim oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu denli anlamlı bir senede Türk kadınları gücünü tüm dünyaya gösterdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, futbolun bu kadar çok sevildiği ve popüler olduğu ülkemizde büyük bir şey başardı ve herkesi voleybol etrafında topladı. Çok büyük heyecan ve gurur yaşattı. Emeği geçen herkesin yüreğine, bileğine, çabasına ve inancına sağlık. Şimdi sırada Paris 2024 var. Sporun zirvesi Olimpiyat Oyunları bizleri bekliyor. Katılacağımıza yürekten inanıyorum. Hedefimizse zaten belli...