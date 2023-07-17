Teşekkürler Filenin Sultanları!

Kaptan Eda Erdem son servise gözleri dolu dolu geldiğinde hepimiz şampiyonluk sayısının geleceğini hissetmiştik. Bir işi tutkuyla yapıyorsanız, hamurunu gözyaşlarıyla yoğurmanız kaçınılmazdır. VNL'de rüya gibi başlayan turnuva, yine rüya gibi bir sonla noktalandı. Filenin Sultanları, hak ettiği kupayı Milletler Ligi'nde Çin'i yenerek aldı.



Bu kupa artık, diğer kupaların başlangıcı olsun. Gerek Avrupa gerek dünya şampiyonası gerekse olimpiyatlarda da artık mümkünse kürsüye ve en tepesine çıkalım. Çünkü bu takım her şeyin en güzelini hak ediyor. Çünkü bu takım umudunu yitirmeyenlerin, hiçbir zaman pes etmeyenlerin, çalışmaya aşık olanların ve bütün duygularını bir gözyaşında saklayanların takımı. Çünkü bu takım, yıllardır milli takımlar düzeyinde bu seviyelerin özlemini çekenlerin takımı...



Gece yarılarında bizleri ekran başına kilitleyen kızlarımızla ne kadar gurur duysak az. Bizlere bu duyguları yaşatan, zafere uzanan yolda emeği geçen herkese kalpten teşekkürler. Teşekkürler Filenin Sultanları...