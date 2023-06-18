Vargas'ı olan kazanır!

Filenin Sultanları, VNL'de Dominik Cumhuriyeti sınavını başarıyla verdi. Tabii bunda Melissa Vargas'ın yadsınamaz bir etkisi var. Hücumdaki müthiş bitiriciliği, rakibin defansını çaresiz bıraktı. Aldığı 29 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

Dominik'e karşı milli takımımız genel olarak iyiydi. Defansif aksiyonlarda hızlı reaksiyonlar vererek rakibin en kuvvetli silahı olan hücum gücünü oldukça zayıflattık. Hande Baladın'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bitiricilik konusunda eski performanslarından uzak bir grafik çiziyor. Defanstaki enerjisi güzel ancak ondan smaçör olarak beklentimiz daha fazla sayı alması. Öteki türlü bütün yük Melissa Vargas'a binecek.

Bu maçta bir başka parantezi de Zehra Güneş hak ediyor. Aldığı 14 sayının 9'u bloktan geldi. Takımı savunmada çok rahatlattı.

Sonuç olarak VNL'de ikinci etabı da alnımızın akıyla tamamladık ve şimdilik ikinci sıraya yerleştik. Bangkok'taki üçüncü etaba gideceğiz. Burada Japonya, Tayland, Brezilya ve Hırvatistan rakiplerimiz olacak. ABD'deki finaller öncesi en zorlu etap bana göre bu kısım. Fakat en az rakiplerimiz kadar iyiyiz. Yeter ki bunun farkında olalım.