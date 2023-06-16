Biraz daha istikrar!

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nde Kanada'yı Melissa Vargas önderliğinde resmen sahadan sildi. Fakat ay-yıldızlı ekibin istikrarsız oyunu ne yazık ki göze batıyor. Bir gün önce Polonya'ya 3-0 mağlup olan -ki beni bu skor çok şaşırttı- milliler, daha 24 saat geçmeden Kanada karşısında müthiş bir performansa imza attı. Tabii Kanada'nın da oldukça savruk bir görüntü verdiğini söylemek zorundayım.

VNL'de şu ana kadar 7 maça çıkan Filenin Sultanları, ABD ve Polonya hariç maçlarını kazandı. Ancak Hong Kong etabındaki ilk maçımız olan Hollanda karşılaşmasında takım oyununun tatmin edici olmadığını söylemiştim. Ay-yıldızlılarda Vargas ve Ebrar hariç stabil bir oyun ortaya koyan yok maalesef. Dalgalı performans da zaman zaman yol kazalarının yaşanmasına neden oluyor. Biraz daha istikrarlı oyuna ihtiyacımız var.

Şimdi pazar günü Dominik Cumhuriyeti'yle kritik bir maça çıkacağız. Blok ve smaçlarda sert oynayan Dominik'e karşı sağlam bir savunma gerekiyor. Açıkçası maçın sonucunu kestiremiyorum. Şu anda sıralamada Polonya ve ABD'nin ardından üçüncü sıradayız ki bu hiç kötü değil. Günümüzde olursak yenemeyeceğimiz takım yok.