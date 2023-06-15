Selam Hong Kong biz geldik!

Filenin Sultanları kısa bir aranın ardından yeniden parkelere döndü ve Milletler Ligi'nin ikinci ayağında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Yıldız oyuncu sayısı fazla olmasa da oyun disiplini anlamında iyi takımlardan biri olan Hollanda, millilerimizi ilk set ve ikinci sette zorladı diyebilirim.

Mütevazılık yapmaya gerek yok. Hollanda bizim direkt rakibimiz değil. Ancak yine de 3-0'lık net bir galibiyete rağmen ilk iki sette bir nebze zorlanmamızın sebebi bence geçmişten gelen ve özellikle bu tarz maçlarda yaşadığımız konsantrasyon eksikliği... Yine de maça direkt etki edecek oyuncu sayımızın fazlalığı, bu noksanlığı tolere edebiliyor. Fakat daha ciddi rakiplere karşı bu şekilde oynarsak başımıza da iş açabilir aman dikkat!

Sonuç olarak VNL'in ikinci haftasına galibiyetle merhaba dedik. Bir sonraki Polonya engelini de bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. En ciddi sınavı ise Dominik Cumhuriyeti'ne karşı vereceğiz.

Yazıma son vermeden önce, Filenin Efeleri'ni de tebrik etmek isterim. 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde Portekiz'i 3-1 mağlup eden Filenin Efeleri, son karşılaşmalar öncesi liderliği garantiledi ve adını Hırvatistan'da düzenlenecek 4'lü Final'e yazdırdı. Maçta inanılmaz defansif aksiyonlar gerçekleştirdik. Bize bu keyfi yaşatan Efe Bayram ve Adis Lagumdzija önderliğinde tüm takımı yürekten kutluyorum.