Pastanın üzerindeki çilek

Filenin Sultanları nihayet parkelere geri döndü ve biz voleybolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta maçları resmen başladı. Bu turnuvayı bizler için özel kılan birkaç sebep var.



Bunlardan ilki, bilindiği gibi A Milli Takım bir kan değişimine gitti ve yıllardır başantrenörlük görevini sürdüren Giovanni Guidetti'ye teşekkür edildi. İtalyan hocanın yerine ise bir başka İtalyan Daniele Santarelli göreve geldi.



Milliler, Santarelli ile ilk resmi maçına VNL'de Güney Kore karşısında çıktı. İlk sete, ay-yıldızlı formayı ilk kez sırtına geçiren Melisa Vargas damga vurdu. Türk vatandaşlığına geçen pasör çaprazı, sadece servis ve smaç performansıyla değil aynı zamanda takıma kattığı müthiş öz güvenle dikkat çekti. Santarelli'nin de hakkını yemeyelim, takım savunmasına yeni bir soluk getirmiş. Uzayan ralliler bunun en güzel örneğiydi.



İkinci sete sendeleyerek başlayan Filenin Sultanları, kısa süre içerisinde toparlandı ve Ebrar Karakurt'un da oyuna dahil olmasıyla hem parkeye hem de tribünlere hareketlilik geldi. Santarelli, kadroya çağırdığı hemen her oyuncuyu maçta deneme amaçlı oyuna dahil etti. Son set, muazzam bir heyecana sahne oldu. Başa baş giden mücadele Filenin Sultanları'nın galibiyetiyle sonuçlandı.



Öncelikle milli takımı bağrına basan ve tribünleri hınca hınç dolduran Antalyalı voleybolseverler, maçın en renkli yanıydı. Sırbistan karşısında da benzer bir atmosferin olacağını düşünüyorum. Önümüzde uzun bir yol var ancak bu takımın kimyası olmuş. Melisa Vargas da 'pastanın üzerindeki çilek' gibi. Galibiyetle başlanan bu serüven umarım madalya kürsüsünde noktalanır.