Sıradaki gelsin!

Voleybol Milletler Ligi'nde -nazar değmesin- Filenin Sultanları rüzgarı sürüyor. Son dünya şampiyonu apoletiyle gelen Sırbistan, her ne kadar Boskovic'siz olsa da bir önceki rakibimiz Güney Kore'ye göre fiziksel olarak daha üstündü ancak Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, her gün üstüne koyarak ilerliyor ve sahada rakip tanımıyor.

Sırbistan maçı hocalar açısından da hayli enteresan bir eşleşmeye sahne oldu. Başantrenörlerini birbirleriyle değiştiren iki takım için mücadelede adeta bir taktik savaşı yaşandı. Guidetti'li Sırbistan, Santarelli'li Türkiye'ye karşı oldukça zorlandı. Bunun sebebi de açık; Melisa Vargas etkisi... Yeni pasör çaprazımız hem oynuyor hem oynatıyor. Ebrar'a da İtalya macerası çok iyi gelmiş. Vargas'la birlikte rakiplerin korkulu rüyası oldular ve olacaklar da...

Tek eksiğimiz, setlerde öne geçince yaşadığımız anlık kopmalar. Bunu engelleyebilirsek strese girmeden daha rahat maç kazanabiliriz. Öte yandan, skor dağılımının dengeli ilerlemesi ve pasör ile libero hariç neredeyse tüm takımın çift hanelere ulaşması sevindirici. Santarelli'nin bir şansı da girenin çıkanı aratmadığı bir oyuncu havuzuna sahip olması. İki ayrı, üst seviye milli takım 6'lısı oluşturabilecek imkan var.

Sonuç olarak, müthiş başladık muhteşem ilerliyoruz. Öyleyse sıradaki gelsin!