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Tuğçe Erginkoç

Tuğçe Erginkoç

14 Temmuz 2023 | Cuma

Şanssızlığımızı kırma zamanı!

Filenin Sultanları, VNL çeyrek finalinde çok temiz bir galibiyet alarak İtalya'yı saf dışı bıraktı ve adını yarı finale yazdırdı. Her voleybolsever gibi ben de bu karşılaşmanın bu denli rahat geçeceğini tahmin etmemiştim. Açıkçası, hem A Milli Takımımızın defansta bu kadar iyi, İtalya'nın da hücumda bu kadar kötü bir görüntü vereceğini hesaba katmadım.

Gizem Örge bu maç özelinde ayrı bir parantezi hak ediyor. İtalya karşısında defansımızın deyim yerindeyse duvar gibi olmasının sebebi Gizem'di. Uzun yıllar ayrı kaldığı milli formanın hakkını veriyor.

Ve tabii ki süperstarımız Melissa Vargas... Rakiplerin adeta korkulu rüyası. ABD maçında da en büyük kozumuz olacak. Vargas sadece iyi performans göstermiyor aynı zamanda takım arkadaşlarına da müthiş bir öz güven aşılıyor. Hem oynuyor hem oynatıyor. ABD karşısında da en çok öz güvene ihtiyaç duyacağız. Daha önce birçok kez galibiyetin eşiğinden döndüğümüz ABD'yi bu kez yenerek şanssızlığımızı kırmalıyız.

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Etiketler :
ABD, Vargas, Filenin Sultanları, İtalya, A Milli Takımı, Melissa Vargas, Gizem Örge, VNL çeyrek

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