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Tuğçe Erginkoç

Tuğçe Erginkoç

16 Temmuz 2023 | Pazar

Hücum madalya getirir defans şampiyon yapar

ABD karşısında nihayet malum zinciri kırdık ve adımızı finale yazdırdık. Uzun zamandır süregelen, karar setinde kaybetme talihsizliği bu maçla birlikte tarih oldu. Dilerim bir daha da geri gelmez.

Filenin Sultanları, Türkiye saati ile gece yarısı oynanan maçta, ABD'yi hem de kendi evinde sürklase etti. ABD'nin bir süredir değişim içerisinde olduğu ve artık altın jenerasyonunun dönüşüme girdiği bir gerçekti. Biz ise -sanırım- olgunluk çağımızı yaşıyoruz.

Öncelikle bugünkü maçta 'takım gibi takım' olduğumuzu gösterdik. Maç içinde üst düzey bir yardımlaşma vardı. Savunma aksiyonlarında kendimizi ne kadar geliştirdiğimiz ortada. Santarelli ile birlikte ve tabii ki Melissa Vargas'la takımın seviye atladığını söylemeye gerek bile yok. VNL'deki şampiyonluk özlememize son vermemize bir adım kaldı.

Son dansımızı Çin ile yapacağız. Bence ABD maçı Çin karşılaşmasından daha zordu. Artık gümüş madalyaya blok yapıp, altını almanın zamanı geldi. Çin karşısında da önceki müsabakalarda olduğu gibi defansımızı sıkı tutmalıyız. Hücum gücümüz zaten ortada ama iyi bir savunma bizi şampiyon yapar. Bizim kızlara yürekten başarılar...

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Etiketler :
ABD, Filenin Sultanları, Çin, VNL, Melissa Vargas, Türkiye

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