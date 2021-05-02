ŞAMPİ...

Maçın ardından müthiş heyecan fırtınası yaşadım. Dostlarımdan gelen tebrik telefonlarına yanıt vermeye çalışırken şunu düşündüm; Beşiktaş taraflı tarafsız alkış alarak şampiyonluğa uzanıyor.

Her şampiyonluk çok değerlidir ama Beşiktaş camiasının zor günlerde ayağa kalkıp kenetlenerek sezonu şampiyon kapamasını tarih bir ayrı güzel ve özel yazacaktır.

Dünkü futbol resitalinde Beşiktaş'ta kime ne methiye yazacağımı bilemiyorum.

Öncelikle takımı kolej havasına büründüren, nokta transferler ve rakipleri gibi milyon dolarları sokağa atmayan adam gibi adam Sergen Yalçın'dan başlayayım. Sergen Hoca sen Beşiktaş'ın evladısın. İyi ki de öyle olmuşsun.

Hocam sana futbolcuyken de hayrandık. Bugün şunu gururla söyleyebilirim ki sen Beşiktaş'a, Beşiktaş da sana yakışıyor.

Larin, Ghezzal, N'koudou harika ötesiydiler.

Ghezzal yine müthiş oynarken sahada sanki Viyana Senfoni Orkestrası'nın duayen şefi Riccardo Muti futbol resitalini yönetiyor gibiydi.

Sergen Hoca, Larin'i sahaya sürerken Kanadalı golleriyle Sergen Hoca'yı haklı çıkardı ve gol olup yağdı.

Maçın farklı skorunda lütfen es geçmeyelim; Ersin şahane 2 kurtarış yaptı ve maçın başlarında Hatay'a dönüş şansı vermedi. Yine Yavru Kartal Rıdvan da şık bir gole imza atarak moral buldu.

Necip, Ersin, Rıdvan gibi altyapıdan gelen oyuncularla şampiyonluk yaşamak benim gibi ömrünü altyapıya adamış bir futbol adamı için harika ötesi olacak.

Başkan Çebi ve yöneticiler biliyorum ki; geceli gündüzlü çalışarak bu gurur tablosunu oluşturdu. Onlara şapkamı çıkarıyorum.

Tabii ligin bitmesine daha 3 maç var. Şampiyon demeyelim ama Beşiktaş artık şampi...

Hatay geçtiğimiz hafta ortamı gerdi durdu. Amaçları neydi anlamadım Haftaya Galatasaray'ın stadında şampiyonluk turu olur mu? Olur olur, bal gibi olur.