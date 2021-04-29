Sihirbaz-3

Dün yine harika bir şov izledik...

Yapım-yönetim; Rachid Ghezzal'dı... Üçüncü kez Ghezzal'i başlığa taşıyorum; dünkü maçta 'Sihirbaz' yine sahnedeydi.

İddia ediyorum bu adam futbolu başka bir frekansta oynuyor. Dün maçın başında sazı eline aldı, harika bir pasla Beşiktaş resitalini başlatan isimdi. Attığı 3. golü anlatacak kelimeler nasıl bulunur; bilemiyorum.

Attığı nefis pasları ve golü tekrar tekrar izlemek, izlettirmek gerek.

Cezayirli yıldız; yabancı çöplüğüne dönen Türk futboluna en güzel mesajı verdi; transfer dediğin dediğin işte böyle olur.

Beşiktaş dün şampiyon gibi oynadı.

Maçın son 3 dakikasına kadar rakibini ezdi geçti. Takım inanılmaz bir ahenkle mücadele etti. Tek tek tüm futbolcu kardeşlerimi alınlarından öpüyorum. 19 yaşındaki Ersin'in maç 1-0'ken harika iki top çıkararak takımı stresten uzak tutması önemliydi.

Geçtiğimiz hafta çok eleştirdiğim Adem Ljajic de belli ki beni serzenişimi duymuş ki dün 10 numaralık performansıyla parıldadı. Gökhan Töre, Josef klas ayaklardı. Özellikle Töre her topu aldığında eski günlerdeki rakip defansı allak bulak etti.

Maçın 87. dakikasından sonra ne olduğunu anlamakta zorluk çektim.

Futbol hiç bir zaman şakaya gelmiyor.

Arka arkaya gelen Rizespor golleri Beşiktaşlılara soğuk terler döktürdü.

Aman beyler şunun şurasında 4 hafta kaldı, kendi kurduğunuz güzelliklere yazık etmeyin. İnanın kalbimiz kaldırmıyor.

Bir takımın başarısı; başarılı başkan ve yöneticiler, iyi futbolcular, iyi teknik adam ve ekibiyle olur. Özellikle de kondisyoner Stefano'ya sevgilerimi gönderiyorum. Bu sıkışık fikstürde iyi iş çıkarıyor.

Hakem Abdülkadir Bitigen ve VAR odası; hemen hemen her Beşiktaş maçında olduğu gibi yine kötü bir yönetim gösterdi. Hele hele Atiba'nın golü neden iptal edildi kimse anlayamadı. Beşiktaş sadece kendisine haftalardır bilenen Rize'yi yenmedi, kötü hakem organizasyonunu da yerle bir etti.