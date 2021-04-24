O sene bu sene!

Bakmayın ligin bitmesine 6 maç kaldığına...

Hızlandırılmış fikstürle 3.5 hafta sonra şampiyon belli olacak.

Sona gelindikçe heyecan tabii ki de artıyor ve maçların zorluk derecesi artıyor.

Son haftalarda Beşiktaş'taki düşüş siyah-beyazlı takıma gönül verenleri endişelendiriyor. Kartal, liderliği ele geçirirken ve uzun süre ligi domine ederken oynadığı futboldan bir hayli uzak...

Sevgili Beşiktaşlılar; eğri oturup, doğru konuşalım ve şapkayı önümüze koyalım. Sezon başında bu takımın ilk üçe giremeyeceğini söyleyenler çoğunluktaydı.

Geçtiğimiz Eylül ayında Beşiktaşlılar arasında anket yapsak çok büyük ihtimalle onlar da şampiyonluk için çok fazla ümitli olmadıklarını belirtirlerdi.

Şöyle bir hatırlayın transfer dönemini... Ezeli rakipler transferde imzaları şovla atarken, Beşiktaş transferleri sessiz sedasız yaptı.

Hatta transferin son gününde Ghezzal ve Rosier'in transfer evrakları moto kuryeyle TFF'ye ulaşması alay konusu olmuştu. O iki kulüp çalışanı Beşiktaş'ın olası şampiyonluğunda çok büyük pay sahibi olacak.

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Beşiktaş yönetimi, teknik kadrosu, futbolcusu ve hatta taraftarıyla bir bütün olarak bugünlere geldi ve şu anda şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda.

Çoğu gitti, çok azı kaldı. Beşiktaş, Nisan ayının son haftasına kadar çok iyi iş çıkardı. Mayıs ayının ortasında Beşiktaş lig ve kupayla taraftarlarına çok güzel bir bayram yaşatabilir.

Ama siyah-beyazlıların çok dikkatli olması gerekir.

Öncelikle panik yapmamalı...

Kartal'ın avantajı büyük ama son 4-5 haftalık performans iyiye alamet değil. Teknik Direktör Sergen Yalçın da bunun farkında olmalı ki takımı rahatlatmalı.

Ama oyuncularının moral seviyesini en üst seviyede tutarken onları ciddiyete davet etmeli.

N'Koudou'nun A.Gücü maçında yaptığı gibi laubaliliklere yer olmamalı.

Sergen hocaya da hak vermek gerekir. Kadro dar ve oyunculara da çok yük bindi. Üstelik bazı futbolcular tüm iyi niyetine rağmen Beşiktaş'ın futbolcusu olmaktan uzak...

En önemli noktalardan biri, sakatlıklar takımı olumsuz yönde etkiliyor ve takım Aboubakar gibi golcüsünden yararlanamıyor. Belki de sezon sonuna kadar forvetsizlik devam edecek.

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Sergen hocadan şapkadan tavşan çıkarmasını beklemiyorum. Ama onun futbol zekasına güveniyorum.

Daha önce belirttim, ben olsam Atiba'yı forvette dener, Larin'i sol açıkta tutarım. Zaten son oynanan Sivasspor maçında Atiba'nın hücum ağırlıklı oynaması bunun işaretiydi.

Beşiktaş şampiyonluğa inanmalı ve önüne çıkarılacak türlü masa başı oyunlarına karşı tetikte olmalı.

Bu büyük camia kenetlenirse ligin sonunda semtte, boğazda şampiyonluk turları keyfe keyif katar.

Bugün birleşme, şampiyonluğa odaklanma günüdür.

Beşiktaş'ın büyüklüğü en zor zamanlarda kazandığı başarılardır.

Beşiktaş camiası bir senede 'Paralar nerede?' kızgınlığı ile yılgınlığından ayağa kalktı ve bağırsaklarını temizleyerek gücünü tüm Türkiye'ye gösterdi.

Tabii ki Beşiktaş'ı zor günlere taşıyan eski başkandan hesap sorulacak. Ama şimdi başarıya odaklanma zamanı...

Taraftarın hani o özlediğimiz tezahürattaki gibi; o sene bu sene, bundan sonra her sene şampiyon Beşiktaş!