Hedefe adım adım

Beşiktaş bu akşam A.Gücü karşısında belki bu sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak. Kartal son haftalarda Hikmet Karaman'la çıkış yakalayan Başkent ekibini mağlup ederse; son 7 haftasında şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı cebine koyacak. Son 3 haftadır Beşiktaş'ın futbol olarak vitesi küçülttüğünü kabul ediyorum ama bu bile onları yolundan geri çevirmedi. Beşiktaş kötü oynarken de kazanma alışkanlığını elde etti. Bunun yanı sıra takipçiler F.Bahçe ve G.Saray'ın birçok pahalı transfere rağmen işleri bir türlü rayına oturtamadı. Açık ve net söyleyeyim, Beşiktaş'taki inanmışlık onlarda yok. Geçen gün Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'ın röportajında "Beşiktaş'ta hepimiz aynı dili konuşuyoruz" ifadesini kullanması dikkat çekici.



Beşiktaş'ın resmi dili tabii ki Türkçe ama yabancı oyuncuların hemen hemen hepsi Fransızca anlaşıyorlar. Küçük bir ayrıntı gibi gözüküyor ama kolej havasındaki Beşiktaş'ın başarısında bu da çok önemli bir faktör. Bu takım birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Tabiiki 21 takımlı ligde bu sezon dar takvime sığan maçlarda Beşiktaş'ın peşini şanssızlıklar ve aksiler de bırakmıyor. Bu yazıyı kaleme aldığımda daha Aboubakar'ın forma giyip giymeyeceği belli değildi. Maalesef Cenk Tosun da Erzurum maçında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Larin'in kanat pozisyonundan ayrılıp forvete geçeceğini belirtiliyor. N'Koudou'nun sol kanada geçip, Larin'le gol aramak tabii ki bir çözüm ama ben olsam Oğuzhan ve Josef'li oyuna başlarken Atiba'yı forvete koyardım. Çünkü Larin solda çok başarılı ve son iki maçta 4 asiste imza atan Atiba da ofansif anlamda takıma büyük güç katıyor. Tabii ki benim ki bir tavsiye niteliğinde...



Sergen Hoca'nın işine karışmak gibi bir niyetim yok. Hakkını verelim Sergen kardeşim bu sezon çok formda ve akıllı oyun kurgusu ve oyuncu değişiklikleriyle takımın başarılı performansında büyük paya sahip. Beşiktaş'ı 1.5 yıl mali olarak çok kötü bir durumda alan Çebi ve arkadaşları yaptıkları yapılandırma anlaşmalarıyla Beşiktaş'a nefes aldırırken kulübün bağrından kopan Sergen Yalçın önderliğindeki takım büyük başarılara koşuyor. Beşiktaşlı bugün için mutlu ve en önemlisi yarın için de umutlu... Cenk Tosun'un sakatlığına gelince... Son yıllarda devletimiz çok güzel statlar yaptı ama kulüp yöneticilerimiz maalesef bu saha zeminlerini bile koruyamıyorlar. Sadece Erzurum değil birçok stadımızda zeminlerin durumu berbat! Cenk'in taş gibi zeminde sakatlanması büyük ihmal, büyük ayıp! Sevgili Cenk sözüm sana... Biliyorum böylesine sakatlıklar can sıkar ama sen büyük başarılara tırnaklarını kazıyarak gelmiş birisin. Sinan ağabeyin olarak senin dönüşünün muhteşem olacağını biliyorum.





Şampiyon Somaspor

2014 yılında 301 maden işçimizi kaybettiğimiz elim kaza sonrası Soma halkının teveccühüyle Somaspor'un başkanı olmuştum. O dönem Somaspor BAL Ligi'ndeydi ve profesyonel lige hasretti. En kötüsü de kulüp sahipsizdi. Somalı dostlarla el ele verdik ve çok güzel işlere imza attık. Somaspor'a devletimizin büyük katkısıyla çok güzel tesisler kazandırdık. Somasporumuz bu sezon 3. Ligde fırtına gibi esiyor ve büyük ihtimalle de gelecek hafta çarşamba günü şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lig'e 'merhaba' diyecek. Buradan tüm Somalıları kucaklıyorum. Şimdiden kutlu olsun.