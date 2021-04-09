Yeter artık, sıktınız!

Beşiktaş, ligin güçlü ekibi Alanyaspor'u farklı yenerek şampiyonluk yarışında önemli engeli daha aştı.

Kartal adım adım hedefe koşuyor. İlk 20 dakikada 3 topu direkten dönen Beşiktaş, 90 dakika boyunca gösterdiği performansla şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha kanıtlarcasına şov yaptı.

Maç yazımda da belirttim, Kasımpaşa maçındaki eksiklerin ardından Atiba, Ghezzal ve Cenk takıma büyük hava kattılar.

Aboubakar da geri dönünce Beşiktaş gücüne güç katacak.

Sahada oynanan futbolun yanı sıra detayları göz ardı etmeyelim.

Aboubakar'ın tribünden Cenk Tosun'un golünü ayakta alkışlaması, Ghezzal'in attığı nefis gol sonrası sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan takım arkadaşı Ajdin Hasic'in formasını havaya kaldırması takımdaşlığın en güzel kanıtıydı.

Beşiktaş ezeli rakiplerinden daha az transfer yaptı, Bütçe olarak onların altında ama işte kendi içinde yeşerttiği bu sevgi ortamı, bu kolej havası; parayla satın alınamayacak kadar değerli...

Bu tabloyu bizlere yaşatan başta Ahmet Nur Çebi yönetimine, Sergen Yalçın'a, ekibine ve futbolcu kardeşlerime teşekkürlerimizle...

Ligde daha 9 koca hafta var.

Ve bundan sonra her maç bir final havasında olacak. Şampiyonluk çok yakın gibi gözüküyor ama bu dakikadan sonra dereyi geçip çayda boğulmamak gerek.

Tabii ki, Beşiktaş'ın ardı ardına elde ettiği başarılar birilerini çok rahatsız etmeye başladı.

Aynı masa başı olayları yine başladı ve şiddetlenerek devam edecek. Maalesef Türk futbolunda birileri kanla besleniyorlar.

Gerginlik, kavga kıyametle futbolu cehenneme çevirip bu puslu ortamdan yorumculuk adı altında ceplerini dolduranlar yine sahneye çıktı. Camiaları birbirine düşürüp bundan da menfaat sağlıyorlar.

Ama geneline baktığımız zaman bütün kulüplerin taraftarları da zaman zaman bu insanları kesinlikle tasvip etmiyor. Bu insanlara yer veren medya kuruluşları az mı suçlu!

Birlik beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemde bu kişiler kaos yaratmaya devam ediyor.

Eski hakem Ahmet Çakar Beşiktaş'ın Alanyaspor galibiyetinin ardından maçta tuhaf olayların yaşandığını iddia ederek apaçık maçta şike yapıldığını ima etmesi ise akıl alacak gibi değil...

Ahmet Bey; sizin yıllar önce yönettiğiniz maçlar hala hafızalarımızda ve tribünlerde 20 yıldır tribün şarkılarıyla isminiz anılıyor. Tüm kulüplere çirkin iddialarda bulunarak bu çizgine devam ettin. Son yaptığınız açıklamayla ilgili elinizde kanıtınız var mı? Bu konuda kulüp yöneticilerini uyardım.

En kısa zamanda sana dava açılmalı. Artık toplumu birbirine düşüren siz ve sizin gibi kişiler spor camiasından yok olmalı.