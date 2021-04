Ufukta şampiyonluk görünüyor

Beşiktaş, bu sezon Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı...

Şimdiden bu sezon gönüllerin şampiyonu oldu. Tabii ki şampiyonluk yarışı için bir şeyler konuşmak için erken ama ufukta şampiyonluk görünüyor.

Tabii Beşiktaş'ta her şey tozpembe değil...

Milli maçlardan Ghezzal ve Aboubakar sakat dönerken, koronavirüs testi pozitif çıkan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz de 10 günlük karantinaya girdi. Çapraz bağ sakatlığı yaşayan Ajdin Hasic ise şanssız bir şekilde sezonu kapattı.

Karalar bağlaması beklenen Sergen Yalçın takımından çok emin şunu söylüyor; "Kadromuzdaki her oyuncumuz göreve hazır." İşte Sergen Hoca'nın sözlerinde belirttiği gibi takım olma özelliği Beşiktaş'ın başarısındaki en önemli faktörlerden biri...

Tabii ki bu başarılı tabloda ellerini taşın altına koyan ve geçtiğimiz hafta 400 Milyon TL'lik kefalet imzası atan Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin büyük fedakarlıklarını göz ardı edemeyiz.

Henüz erken, biliyorum ama yazmaktan kendimi alamıyorum; ufukta şampiyonluk görünüyor.

SORU İŞARETLERİ

Süper Lig heyecanına milli maçlar için verilen aranın ardından bu hafta sonu yeniden 'Merhaba' diyeceğiz.

Geçtiğimiz gün Merkez Hakem Kurulu, radikal bir karar alarak 4 büyüklere istemediği hakemleri atadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın maçlarında istemediğini açıkladığı Halil Umut Meler Beşiktaş'a, 2.5 yıldır Galatasaray maçları yasaklı olan Fırat Aydınus sarı-kırmızılı takımın maçına verilirken; Fenerbahçe'ye Cüneyt Çakır ve Trabzonspor maçına da Mete Kalkavan atandı.

Bunu son yıllarda MHK'nin aldığı en cesur karar olarak niteleyebilirim.

Peki şimdi ne olacak?

Öncelikle şunu belirteyim, umarım bu hakemlerimiz iyi maçlar yönetirler.

Beşiktaş'a sadece 1 maç sonra yine Halil Umut Meler'in verilmesi tabii ki kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Sahi rakipleri isyan edince hakemleri uzun yıllarca kızağa çekenler, ne oldu da Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın derbi sonrası isyanına restle karşılık verdi?

Madem böyle bir operasyon yapılacaktı neden bu kadar süre beklenildi ve neden Beşiktaş'ın isyanının ardından düğmeye basıldı?

Maalesef Türk futbolunda her sezon; martın sonu, nisanın başı gerginliklerin başladığı dönem oluyor.

Aynı filmi vizyonda görmekten sıkıldık.

Marka değeri düşen futbolumuza daha fazla zarar vermeyin.

Artık masa başı oyunları değil, sahadaki futbolun güzellikleri görmek istiyoruz.