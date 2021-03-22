Hak eden kazanmadı

Uzun haftalar sonra Beşiktaş karşısına dişli bir rakip çıktı. Sergen Yalçın'ı yıllardır tanırım, dün belki beraberlik Beşiktaş'a yetiyordu ama Sergen hocanın dünkü derbiye kazanmaya çıkacağını biliyordum. Öyle de oldu ama bunu başarmaya ramak kala Ozan Tufan sahneye çıktı. Beşiktaş ilk 45 dakikada temkinli oynarken, rakibinin eksiklerini de değerlendirmeye çalıştı. Siyah- Beyazlı takımın top çıkarırken kaptırdığı toplar oyuncuların ekstra efor harcamasına neden oldu. Aboubakar'ın ilk 45 dakikadaki 3 önemli vuruşunda kaleci Altay kalesinde yıldızlaştı. Maçın yıldızı kimdi diye sorarsanız Altay Bayındır'ı gösterebilirim.

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Fenerbahçe, Beşiktaş kalesine az ve öz gelirken Ersin de başarılı kurtarışlarla geçit vermeyen isimdi. Ersin'in topu oyuna sokarken de kendini geliştirmesi Beşiktaş'ın başarısında büyük rol oynamaya başladı. Aferin genç kalecilerimize... Beşiktaş'ın derbide kazanma isteğini çok beğendim. Özellikle de Vida ve Aboubakar harika bir performans gösterdiler. Savunmada Vida'ya Welinton da başarıyla eşlik etti. Ghezzal yaratıcı, Atiba yine insan üstü bir gayret gösterdi. Siyah- Beyazlı takımda Adem Ljajic'in durgun gününde olması takımın belki de en eksi yönüydü. Fenerbahçe'de Caner Erkin Beşiktaş'a direnen ve takım arkadaşlarını ateşleyen isimdi.

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Sevgili Erol Bulut'a yapacağım en büyük eleştirim madem elinde Ozan Tufan var, neden son 15 dakikayı bekliyorsun? Ozan o vuruşu yapmasa belki Erol Bulut bugün istifasını verecekti. Beşiktaş kazanması gereken bir derbiyi beraberlikte tamamladı. Yine de kaybedilmiş bir şey yok, puan farkı Beşiktaş lehine... Ve Beşiktaş sezon başından bu yana söylediğim gibi şampiyonluğun hala en büyük favorisi... Fenerbahçe, Hakem Halil Umut Meler çok güzel bir derbi yönetti. Gereksiz faullerle maçı durdurmadı ve oyunun güzelleşmesine büyük katkı yaptı. Maçtan önce de kendisine güvendiğimi söylemiştim ve beni mahçup etmedi. Tebrikler hocam... Maç derbiye yakıştı, iyi hakem, iyi niyetli futbolcular, kora kor mücadele... Böyle maçlar ligin kalitesini yükseltir.