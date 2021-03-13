Hak eden kazandı

Beşiktaş dün rakibinin özelliklerine göre değil, kendi şablonuna göre oynadı. Çok da iyi oynadı.

Siyah-beyazlı özellikle orta sahayı geçtikten sonra top her Ghezzal veya Ljajic'le buluştuğunda Başakşehirli oyuncular neredeyse kale çizgisine kadar dizilecekti.

Aykut Hoca kusura bakma ama son şampiyon olmuş takım, hem de kadrosu bu kadar iyi bir ekip bu kadar yaslanmaz, yaslanmamalı.

Kocaman bir yanlıştı bu...

Takım madem düşmemeye oynuyor, çoğu zaman 1 puan da yetmez. Unutmadan Aykut hocam, takımda Ravil gibi geleceğin yıldızı varken her haliyle sırıtan Ponck da forma giymez.

Biraz cesaret lütfen...

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Beşiktaş dün çok önemli bir galibiyet alırken rakibine karşı da şanssızlığını kırmış oldu. Rosier, Welinton, Josef, sağdan, soldan ve merkezden ataklarla rakibi bunalttı.

Özellikle Welinton dün sahanın en iyilerinden biriydi.

Bu sezonun en iyi transferi kim derseniz ben ilk sıraya Josef de Sousa'yı koyabilirim. Atiba yine cesur yürek gibi mücadele ederken takım arkadaşlarını ateşleyen isimdi.

Aboubakar gol atmadı belki ama gücü takıma büyük güç kattı.

Larin kendini sürekli geliştiriyor.

Beşiktaş'ın eksisi zaman zaman savunmada yaptığı basit kademe hatalarıydı. hatalardı.

Özellikle ikinci golde N'Sakala'ya yaptığı hata yakışmadı.

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Beşiktaş çok önemli 3 puan daha hanesine yazarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puana imza attı.

Hem de sonuna kadar hak ederek kazandı. Maçın sonunda tribüne dönerek cezalı teknik direktör Sergen Yalçın'ı selamlayan antrenör Mirat Şahin ve futbolculara Sergen Hoca'nın alkışlarıyla yanıt vermesi çok güzel bir görüntüydü.

Hakem Cüneyt Çakır'ın maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın penaltı pozisyonunda VAR'a gitmemesi garibime gitti ama genel anlamda çok iyi maç yönetti.