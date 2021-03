Şampiyonluk havası

Beşiktaş çok bilmişlerin "Ligi ancak 5. bitirir" yorumlarıyla başladığı sezona damgasını vuruyor. Siyah-Beyazlı takım engelleri birer birer aşarken, şampiyonluk umutları her geçen gün artıyor.

Maç eksiği olan Kara Kartal şu anda ligin gizli lideri... Futbolseverlerin futbol zevkine hitap eden Beşiktaş bu sezon sonunda puan durumu ne olursa olsun şimdiden gönüllerin şampiyonu oldu bile...

Bu başarı tablosunda Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmaylarının, sahada mücadele eden futbolcu kardeşlerimin ve tabii ki masöründen, malzemecisine kadar tüm Beşiktaş'a hizmet edenlerin büyük katkısı var. Hepsine ayrı ayrı helal olsun.

Kara Kartal engelleri birer birer aşarken büyük taraftarı da boş durmuyor. Pandemi nedeniyle statlara akamayan Beşiktaşlılar sosyal medyada yapılan algı hareketlerine karşı tek vücut olmuş durumdalar.

Tarih bu sezonu yazarken, olası Beşiktaş şampiyonluğu, unutulmazlar arasında kendine yer bulacaktır.

Beşiktaş'ın maçı eksik olmasına rağmen rakiplerinin önünde olması çok büyük avantaj ama bundan sonra her maç final ve her maçın zorluk derecesi artacaktır.

Aboubakar, Josef de Souza, Rosier, Ghezzal başta olmak üzere geçen sezonun kayıp yıldızları bu sezon bambaşka bir havada çok başarılı bir performans ortaya koyuyor. Son 3-4 sezondur Beşiktaşlı taraftarların (bence haksız) eleştirileriyle karşı karşıya kalan Necip de artık çok sevgi ve saygı duyulan futbolcular arasına adını yazdırdı. Atiba'ya ayrı bir parantez açmam gerekirse onun Beşiktaş için Allah'ın bir lütfu olduğuna inanmaya başladım. Tabii Sergen Hoca'nın oyuncularını özgür bırakıp, onları sıkmadan, germeden, yetenek ve özgüvenlerini maksimuma çıkarması başarıdaki en büyük etkenlerden biri...

Beşiktaş için sezon yeni başlıyor ve her maç bir final... Pandemi sürecinde zaman zaman çok ilginç skorlar da oluyor ve olabilir de...

Burada camianın en iyi şekilde kenetlenip başarıya odaklanması gerek. Maalesef bundan önceki başkan için bir çok şaibeler dolaşıyor.

Kendisi uzun süredir de ortalarda gözükmüyor. Beşiktaş ekonomik yönden zor günler geçirirken bağırsaklarını da temizliyor. Bu zor günlerde öze dönüş ve kulüp içindeki dinamiklerin kenetlenmesi çok ama çok önemli. Takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olması Beşiktaş için bulunmaz bir fırsat.

Beşiktaş bu zor günleri aşacak ve başarıları ardı ardına kazanacak güçtedir. Boğazda yapılacak şampiyonluk kutlamaları için tekneler şimdiden hazırlansın. Havada mis gibi şampiyonluk kokusu var.