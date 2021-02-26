Beşiktaş’ın farkı

Süper Lig'de inanılmaz bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Beşiktaş geçen haftayı 'bay' geçirirken, G.Saray ve Trabzonspor zor şartlarda kazandı.

F.Bahçe'de işler iyi gitmiyor.

Şampiyonluk yarışı daha yeni başlıyor ama en iyi futbol oynayan takımları sıralamaya kalkarsam Beşiktaş'ı birinci sıraya koyarım.

Bu benim değil futbol kamuoyunun ortak düşüncesi...

Beşiktaş için artık her maç bir final... Teknik Direktör Sergen Yalçın rakiplerine göre kadro genişliği şansına sahip olmamasına rağmen takımda tam bir kolej havası oluşturdu. Sergen hoca genç yaşında teknik direktörlük konusunda ustalığını konuşturuyor.

Takımda her futbolcu saha içinde terinin son damlasına kadar savaşıyor. Oyuncularına saha içinde özgürlük vermesiyle Ersin, Utku, Rıdvan gibi genç oyuncular pırıl pırıl parlıyor. Rakipler ara transferde şov yaparken Beşiktaş, Cenk Tosun transferiyle nokta atışı yaptı.

Zor bir dönemde görev alan Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticileri sezon başından bu yana kulübün parasını sokağa atmadan yaptıkları doğru hamleler için tebrik etmek gerekir. Görüyorum ki, bazı kesimler son iki haftadır Sergen Yalçın üzerinden polemik yaratmak istiyor. Beşiktaş camiasının bu oyuna düşmemesi gerekiyor.

Hep söylüyor, hep yazıyorum;

Beşiktaş camiası kenetlenirse önünde kimse duramaz.

HESAP VAKTİ YAKLAŞIYOR

Beşiktaş'ta hep gerçeklerin peşinden koştum. Zaman zaman gerçekleri savunduğum için istenmeyen adam ilan edildim. Beşiktaş'ın yeni stadı yapılırken kafamdaki soru işaretlerini genel kurullarda hep dile getirdim. Bakın Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Devletimiz geçtiğimiz hafta Adana'ya 33 bin kişilik stat hediye etti. 33 bin kişilik bu harika stadın maliyeti 141 milyon TL.

Trabzon'da Beşiktaş'ın stadıyla aynı büyüklükte olan ve altına deniz dolgusu yapılan Trabzon'un yeni stadının toplam değeri ise 270 milyon TL...Beşiktaş'ın Stadı'nın maliyeti ise 500 milyon TL'yi aşması nasıl bir mantıklı açıklaması olabilir bilemiyorum!..

Camianın cesurlarından Seyit Ateş, kalem kalem stat yapımında akılla ve mantıkla açıklanamayan ihale ve malzeme alımlarını açıkladı. İnanılmaz şişirilmiş rakamlarla karşı karşıyayız. Bu konuda idealist Beşiktaşlıların açtığı dava sürecini dikkatle takip ediyorum. Kulübün mali durumu ortada ve maalesef eski başkan ve yandaşlarından paraların nereye gittiği konusunda bir yanıt yok. Ve tabii ki de hesap verecekler. Aslında tüm bunları Denetim Kurulu en ince detayına kadar incelemeli ama maalesef onlar uzun bir uykuda.

Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve değerli milletvekilimiz Saffet Sancaklı'nın büyük uğraşları sonucu spor kulüpleri ve federasyonları yasası meclisimize geldi. Bu yasanın kabul edilmesinin ardından kulüplerimiz soyulmayacak.

Kulüplerine gönülden bağlı taraftarların hayalleriyle kimse oynamayacak.