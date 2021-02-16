Süper Beşiktaş

Öncelikle olağanüstü hava şartlarından dolayı maçın akşam saatinden öğlene alınması çok doğru bir karardı. TFF'yi bu kararından dolayı tebrik ederim. Beşiktaş dün hak ederek kazandı. Konya'daki 120 dakikanın ardından yorgun bekliyordum ama dün alkışı hak eden bir mücadele gösterdi. Bu olağanüstü kış şartlarında yıldız oyuncunuzun sahneye çıkması gerekir. Ghezzal da dün öyle bir zamanda öyle bir gol attı ki 3 puanı kolaylaştırdı. Ghezzal ve Rosier saha içinde takımı ateşleyen isimlerdi. Rosier kendine nasıl dikkat ediyorsa; her maç üstüne koyarak oynuyor. Maçın yıldızı hiç kuşkusuz ki Necip Uysal'dı. Kaptan Necip'in yedek beklediği yıllara yazık olmuş. Josef, Dorukhan, Atiba başta olmak üzere takım olarak tüm oyuncular çok koştu. Tabir-i yerindeyse takım; Sergen Hoca'nın istediği gibi savaştı. Siyah-beyazlı takımda; dün Aboubakar ve Larin son haftalardaki formsuzluklarını sürdürdü. Özellikle Aboubakar öyle pozisyonlardan yararlanamadı ki saç-baş yoldurdu. Allahtan Ersin sahneye çıktı da, 1-0'ken rakibe gol izni vermedi. Cenk Tosun, attığı gollerle geri döndüğünü gösterdi. Gol vuruşları çok klastı. Süper transfer olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi. Türk futbolunun duayen isimlerinden, sevgili dostum; İlhan Cavcav'ın kulübü Gençlerbirliği'ne böyle kötü futbol yakışmadı. Bu futbol anlayışıyla işleri çok zor. Bu arada devletimizin Spor Toto markasıyla Süper Lig'in isim hakkına sponsor olmasına çok sevindim. Bu katkı gerçekten çok anlamlı.