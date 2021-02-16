GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Sinan Vardar Süper Beşiktaş
Sinan Vardar

Sinan Vardar

16 Şubat 2021 | Salı

Süper Beşiktaş

Öncelikle olağanüstü hava şartlarından dolayı maçın akşam saatinden öğlene alınması çok doğru bir karardı. TFF'yi bu kararından dolayı tebrik ederim. Beşiktaş dün hak ederek kazandı. Konya'daki 120 dakikanın ardından yorgun bekliyordum ama dün alkışı hak eden bir mücadele gösterdi. Bu olağanüstü kış şartlarında yıldız oyuncunuzun sahneye çıkması gerekir. Ghezzal da dün öyle bir zamanda öyle bir gol attı ki 3 puanı kolaylaştırdı. Ghezzal ve Rosier saha içinde takımı ateşleyen isimlerdi. Rosier kendine nasıl dikkat ediyorsa; her maç üstüne koyarak oynuyor. Maçın yıldızı hiç kuşkusuz ki Necip Uysal'dı. Kaptan Necip'in yedek beklediği yıllara yazık olmuş. Josef, Dorukhan, Atiba başta olmak üzere takım olarak tüm oyuncular çok koştu. Tabir-i yerindeyse takım; Sergen Hoca'nın istediği gibi savaştı. Siyah-beyazlı takımda; dün Aboubakar ve Larin son haftalardaki formsuzluklarını sürdürdü. Özellikle Aboubakar öyle pozisyonlardan yararlanamadı ki saç-baş yoldurdu. Allahtan Ersin sahneye çıktı da, 1-0'ken rakibe gol izni vermedi. Cenk Tosun, attığı gollerle geri döndüğünü gösterdi. Gol vuruşları çok klastı. Süper transfer olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi. Türk futbolunun duayen isimlerinden, sevgili dostum; İlhan Cavcav'ın kulübü Gençlerbirliği'ne böyle kötü futbol yakışmadı. Bu futbol anlayışıyla işleri çok zor. Bu arada devletimizin Spor Toto markasıyla Süper Lig'in isim hakkına sponsor olmasına çok sevindim. Bu katkı gerçekten çok anlamlı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Aboubakar

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Kenetlenme günü! Hedefe adım adım! Aman dikkat!!

GÜNÜN DİĞER YAZARLARI

İki şey ayırır!
Reha Kapsal İki şey ayırır!
Seferoğulları Tellioğulları sıkı durun!
Turgay Demir Seferoğulları Tellioğulları sıkı durun!
Zengin kovboy!
Hakkı Yalçın Zengin kovboy!
İhbar ediyorum
Ozan Zeybek İhbar ediyorum
SON DAKİKA