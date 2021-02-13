Kenetlenme günü

Futbol ulemalarının sezon başında hiç şans vermediği Beşiktaş; Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un elendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldı. Kartal, an itibariyle hem ligde hem kupada şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda. Fakat son oynanan Konyaspor maçından sonra bir muhabir sorduğu soru, gece gece sosyal medyayı karıştırdı. Öküzün altında buzağı aramayalım ama hem Süper Lig'de hem de kupada yoluna devam eden Beşiktaş'ta böylesine mide bulandıran eylemler iç doğru değil. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'ye seslenmek istiyorum. Sayın Beşiktaş Başkanı, Şenol Güneş'e yapılanların sanki bir benzerini yaşayacağımız izlenimlerini alıyorum. Olağanüstü çabayla Beşiktaş için yaptıklarınızı ayakta alkışlıyorum. Sportif olarak Beşiktaş'ın iki kulvarda da iddialı olması hepimizi gururlandırıyor. Burada sizin, yönetiminizin ve Sergen hocanın yaptıkları takdire şayan. Geçmiş başkanın yaptıkları da maalesef ortada...



Size ve yönetiminize sızarak İrlandalılık yapanlar gizli gizli çalışıyorlar. Sayın Başkan, Sergen Yalçın'ı siz getirdiniz ve doğru yaptınız. Hatta sportif direktörlük boşluğunu tamamlamak için zaman zaman takımla ve kendisiyle birlikte oluyorsunuz. Aktif bir başkan olarak her konunu da farkındasınız. En kısa zamanda hocayı karşınıza alın ve problem varsa aranızda halledin. Şampiyonluk ve Türkiye Kupası bu sezon Beşiktaş'ın olmazsa olmazları... Son yaptığınız kampanyada son derece doğru ve temennim kulübe ciddi bir kaynak da yaratır. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Neyse Gençlerbirliği galibiyeti ve daha sonrası gelecek. 11 günlük tatil yorgun futbolcuların dinlenmesi için de bir doping olacaktır. Ufak sinek mide bulandırır misaliyle sizin bu süreçte bu polemiği de müspet bir şekilde halledeceğinizi biliyorum. Bütün Beşiktaş camiası da sizden bu olgunluğu bekliyor.