1 milyon mesaj!

Son zamanlarda Türk futbolundaki bir takım gerçekler ortaya çıktıkça seviniyorum.

Belki son günlerdeki düzenliğe olan tepkiler Türk Futbolundaki sistemsizliğin ortadan kalkması için bir vesile olacaktır.

Daha önceki yazılarımda bir kaç kez bu konuya değinmiştim.

"Kulüplerimiz denetlensin, kulüpler batacak" demiştim.

Takke düştü kel göründü!

Gelmiş geçmiş tüm federasyonlar kulüpleri denetlemedi.

SPK, bilançolardaki usulsüzlükleri görmesine rağmen, gözlerini kapattı. Sezon başında TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir yabancı sayısının fazlalığından şikayet ederek bu sayının düşürülerek, mali düzenlemeye uymayan kulüplere de çeşitli cezalar verileceğini söylemişti.

Fakat kulüpler birliği Başkan Nihat Özdemir'i baskı altında tutarak bu kararından çark etmesini sağladılar.

Ne yapsın Nihat Özdemir, böyle gelmiş böyle gidiyor!

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Sayın Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ve değerli milletvekilimiz Saffet Sancaklı yıllardır raflarda duran kulüpler yasası kanununun çıkması için uğraşmışlardı.

Ben de bir hayli ümitlenmiştim.

Hala kanundan bir ses yok.

Ne yazık ki yine bütçeleri aşan transferler, usulsüzlükler aynen devam ediyor.

Hatta sezon başında ve ortasında da Avrupa'da en fazla transfer yapan takımlar bizim ülke takımları...

En yaşlı yabancı futbolcu transferlerine imza atan yine bizim kulüpler... Şimdi soruyorum bilhassa kulüplerin kongre üyelerine ve taraftarlara...

Yıllardır bu kötü gidiş ortadayken neden kulüpleri batıran çeşitli, usülsüzlükleri yapan ve kendilerine göz göre göre menfaat sağlayan kişileri mali kongrelerde niçin ibra ettiniz?

Örneğin Beşiktaş'ta Menemen'den Mikanos'a giden sürece neden hiç tepki vermediniz?

Önce iğneyi kendinize batırmanız gerekmez miydi!

El birliğiyle Türk futbolu katledildi.

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Son birkaç gündür Beşiktaş taraftarları sosyal medyada hastag açtılar.

1 milyon mesaja ulaştığı söyleniyor.

UEFATURKISHFOOTBALLCHECKOVER mesajıyla Beşiktaş, Türk futbolundaki usulsüzlükleri şikayet ediyor. Bakalım bir sonuç çıkacak mı? Futbol ekonomisinde rakamlar o kadar yukarı çıktı ki; yıllardır UEFA'da da çeşitli usulsüzlükler olduğu ortaya çıkıyor.

Bakalım ne zaman ülkemiz kulüplerimizi ve dünya futbolunu sporun içinden gelen dürüst futbol ekonomisini bilen dürüst insanlar yönetecek?

Bu güzel bir rüya ama benim şimdilik hiç ümidin yok!

Biz bu işi beceremedik bakalım UEFA ne yapacak?

Fuzuli yıllar önce söylemiş;

SÖYLESEM TESİRİ YOK, SUSSAM GÖNLÜM RAZI DEĞİL!