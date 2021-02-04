Yazılı olmayan kurallar

Yıllardır futbolun içindeyim ve futbolun yazılı olmayan kurallarını artık ezbere biliyorum. Futbolun ana kaideleri var.

1. Atamayana atarlar...

Beşiktaş maça kötü başlamadı ama Antalyaspor'un kaleye gelen ilk topu gol oldu. 0-0'ken Ljajic, N'Koudou ve Larin öyle goller kaçırdı ki Trabzonspor maçında yaşananların bir benzerine şahit olduk.

2. İyi hücum maç kazandırır, iyi savunma şampiyonluk...

Antalyaspor ilk kez Beşiktaş kalesine atak yaparken tek başına gol arayan Gökdeniz'e Vida ve Welinton'un yapışmaması amatörceydi. Sergen hocam her fırsatta Welinton'a sahip çıkıyor ama Brezilyalı stoper her haliyle Beşiktaş'ın topçusu olmadığını bas bas bağırıyor.

3. Günümüz futbolunda maç kazanacaksan çok koşacaksın...

Dün ilk 11'de başlayan Ljajic, N'Koudou, Josef ve Atiba koşmayınca, Beşiktaş da durdu ve ilk 60 dakikayı boşa geçirdi.

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