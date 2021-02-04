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Sinan Vardar

Sinan Vardar

04 Şubat 2021 | Perşembe

Yazılı olmayan kurallar

Yıllardır futbolun içindeyim ve futbolun yazılı olmayan kurallarını artık ezbere biliyorum. Futbolun ana kaideleri var.
1. Atamayana atarlar...
maça kötü başlamadı ama 'un kaleye gelen ilk topu gol oldu. 0-0'ken , N'Koudou ve öyle goller kaçırdı ki maçında yaşananların bir benzerine şahit olduk.
2. İyi hücum maç kazandırır, iyi savunma şampiyonluk...
Antalyaspor ilk kez Beşiktaş kalesine atak yaparken tek başına gol arayan Gökdeniz'e ve 'un yapışmaması amatörceydi. her fırsatta Welinton'a sahip çıkıyor ama Brezilyalı stoper her haliyle Beşiktaş'ın topçusu olmadığını bas bas bağırıyor.
3. Günümüz futbolunda maç kazanacaksan çok koşacaksın...
Dün ilk 11'de başlayan Ljajic, N'Koudou, ve koşmayınca, Beşiktaş da durdu ve ilk 60 dakikayı boşa geçirdi.

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Belli ki özellikle Josef ve Atiba yoğun maç programını kaldıramadı.
Tabii ki bu yoğunlukta onları çok eleştirmeyi doğru bulmuyorum ama bu soruna bir çözüm bulmalı.
Sergen Yalçın dün son 30 dakikada yaptığı değişikliklerle maça ortak oldu ama siyah-beyazlı takım Antalyaspor kalecisi Boffin'i aşamadı. Beşiktaş'ın Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında rakip kaleciler yüzünden en az 4 puan kaybettiği de bir başka futbol gerçeği...
Özellikle oyuna girdikten sonra Beşiktaş'a büyük canlılık getirdi. Ev sahibi ekipte de Nuri yine zaman zaman nefis paslar attı.
eskiden hücumcuydu ama belli ki artık iyi kontratakçı olmuş. Belli ki şartlar onu bu tarza döndürmüş. Maç sırasında anket yapılsa, iddia ediyorum ankete katılanların % 80'i 'in ikinci yarı kırmızı kart göreceğini tahmin ederdi ama Ersun Hoca bunu göremedi.
Beşiktaş, son iki maçta 5 puan bıraktı. Bunlar önemli kayıp olarak görülebilir ama belli ki şampiyonluk yarışı daha çok şeye gebe olacak.

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Etiketler :
Josef, Trabzonspor, Ljajic, Larin, Beşiktaş, Ersun Hoca, Sergen Yalçın, Ghezzal, N Koudou, vida, Sergen Hocam, Antalyaspor, Atiba, Veysel, Welinton

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