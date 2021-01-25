Sihirbaz!

Beşiktaş, 90 dakika oyunu rakip alana yığdı. Baskı, gol, hatta ve hatta goller de getirdi ama 2 golün santimetrelerle VAR'dan dönmesi büyük şanssızlıktı. Siyah-Beyazlılar, takım olarak makine gibi çalıştı. İlk 45 dakikada Beşiktaş'ın ne zaman gol atacağını beklerken, Göztepe'nin ilk devrenin sonlarına doğru öne geçmesi futbolun cilvesiydi.

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Maça damgasını vuran isim yine Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın oldu... Sergen Hoca, ikinci yarıya sürpriz bir değişiklikle girdi. Mensah'ın yerine oyuna giren Ljajic, Beşiktaş'a hem hareketlilik getirdi hem de güzel bir gole imza attı. Sevgili Sergen, haftalardır onu motive etmeye çalışıyordu ve başardı da... Hoş geldin Adem Ljajic... Sergen Yalçın daha 30 dakikada oyunu kanatlara yaymak için Gökhan Töre ve N'Koudou'yla rakibinin üstüne çöktü. Beşiktaş'ın kondisyonu yine fark edildi. Siyah-Beyazlılar çok koşarak, kontrollü ve çok pas yaparak bu galibiyeti hak etti. Ersin'e az top geldi, hava da soğuktu ama mücadele berabere devam ederken, genç kalecinin N'Diaye'nin ayaklarına kapanarak yaptığı kurtarış, maçın en kritik anlarındandı.

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İki golün asistini yapan Ghezzal ve Gökhan Töre'ye top çok yakışıyor. Beşiktaş maç maç oynayarak önemli bir yol kat etti ve ligin ilk devresini lider kapattı. Kulübün mali durumu ortada ama iki nokta transferle mutlu sona çok yakın olabilir. Göztepe'nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman'ın güzel işler yapacağına inanıyorum. İzmir ekibinin kalecisi İrfan Can'ı çok beğeniyorum. Göztepe'de Halil de yine tüm yüreğiyle sahada mücadele etti.