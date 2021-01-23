Beşiktaş emin ellerde

Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, yaklaşık 15 ay önce inanılmaz bir borcun altına girerek Beşiktaş yönetimini aldılar.

Şu anda görülen, sportif olarak başarıyı yakaladılar.

Bu duruma gelinmesinde en büyük etken Sergen Yalçın'ı göreve getirilmesi oldu.

Yapılan transferler de terim deyimdeyse 'cuk' oturdu.

Beşiktaş'ın istikbalini düşünerek Sergen hoca da, Ersin ve Rıdvan'ı ilk 11'e alarak çok doğru bir yatırım yaptı. Sezon başı hemen hemen tüm Beşiktaş camiası ve spor medyası, yönetimin karma karışık olduğu ve istifaların olacağını belirtirken, Sergen ve ekibine hücum ediliyordu.

Pozitif neticeler geldikçe bu karanlık tablo da aydınlanmaya başladı. Şu anda bütün camia birlik ve beraberlik içerisinde.

Beşiktaş'ın takım olma konusunda artık herkes hemfikir...

Siyah-beyazlı takımın şampiyonluğu ufukta görünüyor.

Beşiktaş yönetim kurulunda da takdir ettiğim birçok yönetici var.

Zaman zaman görüşüyorum.

Fikirler aydınlık ve Beşiktaş'ın geleceği için projeler üretiliyor.

Ama hiçbir zaman unutmadım, siz de unutmayın, unutturmayın...

Fikret Orman ve yönetiminin bıraktığı hasar o kadar büyük ki; dün yine açıklanan bilançolarda 227.8 milyon TL zarar var.

Başka bir deyişle Beşiktaş'ın borcu günlük 1 milyon 260 bin TL artıyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun Allah yardımcısı olsun. Tabii ki camianın desteği ve Sergen Yalçın ve ekibinin başarılarının devamıyla bu zor günler geride kalacak.

Kısa vadede her şeyin düzelmesi bir mucize olur. Onun için ben Beşiktaş camiasına sabır diliyorum.



AYNI TAS, AYNI HAMAM

TBMM'de bekleyen kanun çıkmadan, Türk futbolunda bir nebze gelişme olmayacağı bir gerçek.

Yine bu yıl en fazla yabancı transfer eden, en yaşlı yabancı futbolcuları ülkesine getiren kulüplerimiz...

Ve hatta yine yabancı sayısını 16'ya çıkararak daha önce alınan tedbirler tamamen ortadan kalktı.

Özetle bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete...

Zaten kulüplerin bilançoları da net bir şekilde görülüyor.

Yeni kaynak yok.

Giderler artıyor ve en önemlisi gelirler gittikçe azalıyor. Dünya futbol istatistiklerine göre, bu yarım sezonda en çok teknik direktör değiştiren lig bizim ligimiz...

Alt liglerde de bu durum aynen devam ediyor.

Özetle deveye sormuşlar "Boynun neden eğri?", o da yanıtlamış; "Benim nerem doğru ki?"