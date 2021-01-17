Derbi ne olur?

Bu akşam Beşiktaş ile Galatasaray önemli bir derbide zirve mücadelesine çıkacaklar. Benim derbideki favorim Beşiktaş... Şöyle bir düşündüğümde iki takımın artılarını ve eksilerini tarttığımda; siyah-beyazlı takımın daha ağır bastığını gözlemliyorum. Beşiktaş formda ve birçok oyuncusu istim üzerinde... Siyahbeyazlı takımda sen-ben yok, takım olma arzusu var. Belki isim isim kıyaslandığında G.Saraylı oyuncular daha değerli olabilirler ama bir araya geldiğinde Beşiktaşlı futbolcular bir bütünü tamamlıyorlar. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımına daha hakim durumda... Sergen Hoca futbolcularıyla harika bir hava yakaladı. Takımda as-yedek kavramı kalmadı. Sahaya ilk 11'de çıkan ve sonradan oyuna giren her oyuncu büyük bir gayretle elinden geleni ortaya koyuyor. Siyah-beyazlıların en büyük artılarından biri de hücumda yer alan oyuncuların oldukça formda olmaları... Aboubakar, Larin ve asist kralı Ghezzal; G.Saray karşısında Kartal'ın en önemli kozları olacak. Sağda Rosier, solda Rıdvan, ortada da Atiba; siyah-beyazlıların büyük gücü olarak dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın eksisi savunma arkasına atılan toplar... Terim'in, Beşiktaş'ın ağır savunmasına karşı Ryan Babel'i sahaya sürebileceğini tahmin ediyorum. Ama Montero'nun Ziraat Türkiye Kupası'ndaki performansını düşününce, savunmada çok büyük sorunların yaşanmayacağını düşünüyorum. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim yılların tecrübesi... Sarıkırmızılılarda yönetim ile Terim arasındaki soğukluğun demeç yarışına dönüşmesi büyük kulüplerde çok nadir görülen bir durum. Hele hele G.Saray'da her şeyin ortaya dökülmesi olası derbi yenilgisinde taşların yerinden oynayacağını işaret ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz önceki günkü basın toplantısında ortamı yumuşattı ve tabir-i yerindeyse topu Terim'e attı. Ama olası derbi yenilgisinde Fatih Terim'le yolların ayrılıp ayrılmaması çok konuşulur. G.Saray'ın derbideki en büyük gücü, geçtiğimiz haftanın formda isimleri Belhanda ve Taylan olacak.

Beşiktaş maça çıkarken rakibinin 2 puan önünde olması küçük de olsa bir avantaj... Ancak Sergen hocayı çok iyi tanıyorum ki; maça kazanmak için çıkacaktır. Öyle beraberliğe yatayım, '1 puan olsun bizim olsun' düşünceleri Sergen Yalçın'ın tarzı değildir. Eminim Sergen kardeşimin sürprizleri de olacaktır. Sanki; son 4-5 haftadır Oğuzhan Özyakup'u G.Saray derbisine hazırlıyor. Oğuzhanlı bir ilk 11'e hiç şaşırmam. Beşiktaş'ın derbide en önemli kozlarından biri de duran toplar olacak. Takımın sürpriz golcüsü Domagoj Vida bu önemli maçta gol veya gollerine devam edebilir. Keza Galatasaray'da Ryan Donk da sarıkırmızılı takımın en önemli gol silahlarından biri olabilir. Hakem Cüneyt Çakır'ın çok konuşulmadığı ve VAR yanlışlarının damga vurmadığı centilmence bir derbi olmasını diliyorum.