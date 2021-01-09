Başarının sırrı

Beşiktaş son haftalarda kazanıyor, Beşiktaşlılar hiç de ummadıkları bir sezonda büyük mutlulukları yaşıyor.

Hep söylüyor ve hep yazılarımda belirtiyorum; büyük başarılar, öz kaynak başarısı, takım ruhunu iyi oluşturmak ve kulübün gerçek anlamda kurumsallaşmasıyla gelir.

Beşiktaş'ın başarısındaki başrolde tabii ki teknik direktör Sergen Yalçın var. Sergen kardeşim çok formda ve başarıya inanmış durumda.

Aklıyla, duygularını iyi ayırıp, tüm oyuncularına sorumluluk veriyor.

Her futbolcusuna eşit mesafede.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic dahil hiç bir oyuncu onun adaletine laf söyleyemez. İlk uçakla gönderilsin dedikleri Vida yeniden doğdu.

3 sezondur yokları oynayan Oğuzhan Özyakup'un eski günlerine dönüş sinyali veriyor.

Altyapıdan yetişen Ersin, Rıdvan gibi genç yeteneklerin başarılarını alkışlamak büyük bir zevk.

Sergen Hoca, Türkiye ligini çok iyi biliyor. Hakemlere itiraz ederken saygısını yitirmiyor. Sergen Yalçın futbolcuyken de böyleydi. Doğru, dobra ve kimseyle işi olmayan, işine odaklanan bir yapısı vardı.

Beşiktaş 6-0 kazanmış ama Sergen Hoca'nın basın toplantısında, futbolcularına "Yetenek yetmez, takım için oynamalısınız" sözleri oyuncuları için çok değerli...

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Beşiktaş'ın gücüne güç katmasında önemli bir isim daha var; Stefano Morreno...

İtalyan kondisyoner takıma inanılmaz fizik gücü kattı.

Beşiktaş maç bitene kadar pres yapıyor, rakiplerini adeta boğuyor.

Sevgili Stefano, 20 yıl önce Nevio Scala döneminde Beşiktaş'a adım atmıştı. Sergen Hoca, Beşiktaş'a imza atar atmaz onu yanına istedi.

Stefano Morreno'nun tecrübesi ve akademik çalışmaları sakatlık oranını da düşürdü.

Sergen Hoca'nın diğer yardımcısı Murat Şahin'le maç sırasında sürekli konuşması iyi bir ekip çalışmasını gösteriyor. Murat Şahin'i faal benim yöneticilik yaptığım dönemde Beşiktaş kalesine Yılmaz Vural'ın tavsiyesiyle transfer etmiştik.

Onun sakat sakat oynayıp kazandığımız Antalyaspor maçı var ki, taraftarlar maçın ardından onu omuzlarda taşımışlardı.

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Ümraniye'de harika şeyler oluyor.

Beşiktaş takımını seyreden rakip takım taraftarları bile bu takıma saygı duyuyor.

Sosyal medyada yıllardır linç edilen Necip'in artık değeri anlaşıldı.

Aboubakar annesini toprağa verdiği günün ertesinde Kamerun'dan gelip sahaya çıkıyor.

Futbolcular golü attıktan sonra yedek kulübesindeki Atiba'ya koşuyor. Beşiktaş son yıllarda hep görmeyi arzu ettiğimiz kolej takımı havasına büründü.

Bu nasıl mı olur?

Metin-Ali -Feyyaz dönemini yakından takip etmiş ve 8 kulüpte yaptığım başkanlık ve sayısız başarılar elde etmiş tecrübeli bir futbol adamı olarak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki; Ümraniye'de hammaddesi sevgi olan aile ortamı Beşiktaş'ın başarısındaki en büyük sır.Beşiktaş'ın ligin devre arasında 3-4 nokta transfere ihtiyacı var.

Sergen Hoca, Mandzukic'le görüştüklerini açıkladı.

Stoper, oyun kurucu ve forvet transferi çok iyi olur.