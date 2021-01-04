Kazanan haklıdır

Beşiktaş'ta önemli eksikler vardı. Ljajic, Gökhan Töre'yi artık yoktan saymıyorum tabii ki ama; Ghezzal ve Aboubakar'ın olmaması Beşiktaş'ın gücünü epey azaltmıştı. Samet Hoca sahaya öyle bir bakıyordu ki; "Bu takımla sahadan 1 puanla çıkarsak harika olur' der gibiydi. Beşiktaş tatsız tutsuz bir futbol ortaya koydu. Bir haftada Beşiktaş'a ne olduğunu anlayamadım. Herhalde takım yılbaşında korona partisindeydi! Siyah-Beyazlılar maça ağırlığını koymak istedi ama özellikle hücumda ağır çekimde gibiydi. Beşiktaş özellikle Güven'le eksik oynadı. 3 gol attığı maçta bile vurguladım; bu çocuk Beşiktaş'ın topçusu değil. Medyada ona teklifler olduğunu okuyorum. Bir dakika bile durmayın, gönderin gitsin! Mensah tel tel döküldü. Josef'in ayakta duracak hali yoktu. Rosier bir ara saman alevi gibi parladı ama sonra o da takım arkadaşlarına ayak uydurdu. Beşiktaş'ta dün sadece Atiba ve N'Koudou ayakta duran isimlerdi.

Sergen Yalçın'ın Mensah'a 73 dakika sabretmesine hayret ettim. Ama aynı Sergen Hoca'nın son 20 dakikada Necip, Hasic ve Oğuzhan hamleleriyle oyunu hızlandırması başarılı hamlelerdi. Ersin de uzatmalarda harika kurtarış yaparak 3 puanda büyük pay sahibi oldu. Fırat hoca'nın verdiği 2 penaltı da çok konuşulacak. İlkinde pozisyona yakındı, ikincisinde de VAR'la verdiğinin altını çizelim. Beşiktaş kötü oynayıp kazandı. Şampiyonluğa giden yolda kötü oynayarak da kazanıyorsanız bu da başarıdır. Yıllardır Kayseri'yi izlerim ama hiç beğenmedim. Samet Hoca'nın işi zor. Tek tesellisi kaleci Doğan'dı. Türkiye iyi bir kaleci kazanıyor.