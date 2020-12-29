Seriye devam

Beşiktaş dile kolay; ligde son 10 maçlık seride 8 galibiyet, 2 yenilgi aldı ve zirve yarışına ortak oldu. Bu seri için Sergen Yalçın ve tek tek futbolcuları kutlamak gerekir. Kara Kartal, dün ligin iyi futbol oynamaya çalışan ekibine karşı mücadele etti. Kısa bir dönem öncesine kadar Anadolu takımları üç büyüklere deplasmana geldiklerinde savunmada beklerlerdi. Beşiktaş'ın unutulmaz Kaptanı Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Sivasspor hücumu düşündü ve kazanmaya oynadı. Maç 0-0'ken önemli gol pozisyonu bulmalarına rağmen bunu değerlendiremediler.

Bu aslında maçın da kırılma anıydı.

Sergen Yalçın, rakibinin gücüne saygı duyarak temkinli bir 90 dakikayı tercih etti. Rakibinin hatasından da golü bulunca önce 3 puanı garantiledi, maçın sonlarında da farka koştu. Mücadelenin devre arasında hakeme cep telefonu götüren ve bu yüzden kırmızı kart gören Hakan Arslan'ın yaptığı amatörceydi ama asıl suçlu o telefonu onun eline tutuşturanda...

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Sergen Hoca'nın tatlı sürprizlerine bayılıyorum. Dün Güven Yalçın ve N'Koudou'lu sahaya çıkarak rakibini şaşırttı. Necip sahada her topa bastı; gladyatörler gibiydi.Ersin kritik bir pozisyonda kalesinde güven veren isimdi. Genç yaşında bu formayı hak ederek oynuyor.Atiba'nın röntgeni yeniden çekilmeli çünkü eminim ki bu adamda iki ciğer var.Dün Ghezzal yine zaman zaman klasını gösterdi. Beşiktaş'ta vasatın altında olan oyuncu yoktu.Oğuzhan'ın attığı gol beni çok sevindirdi. Bakalım o eski Oğuzhan'ı yeniden sahalarda görebilecek miyiz? Gerçekten çok merak ediyorum.Fotomaç tarafından geçen sezonun en iyi başkanı seçilen Mecnun Otyakmaz başkanlığındaki Sivasspor'un çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum.