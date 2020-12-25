Kazanmaya devam

Kazananın yanında kaybedeni de tebrik ederim. Beşiktaş zirve yarışında önemli bir 3 puanı cebine koyarken Ankaragücü alt sıralardan kurtulma aşkına dün can siparane bir futbol ortaya koydu.

Ev sahibi ekip, maç golsüz giderken pozisyonlarda buldu ama değerlendiremedi.

Büyük rakip karşısında bu kadar gol kaçırırsanız sonuca da katlanırsınız.

İlk yarıda Beşiktaş pozisyon bulmakta zorlandı ama Hakem Halis Özkahya'nın Larin'in bal gibi golünü de göz göre göre iptal etmesi ayıp ötesiydi. Top daha havada süzülürken düdük çalmak da ne oluyor; işte bunu anlamakta zorluk çektim.

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