Kazanmaya devam
Kazananın yanında kaybedeni de tebrik ederim. Beşiktaş zirve yarışında önemli bir 3 puanı cebine koyarken Ankaragücü alt sıralardan kurtulma aşkına dün can siparane bir futbol ortaya koydu.
Ev sahibi ekip, maç golsüz giderken pozisyonlarda buldu ama değerlendiremedi.
Büyük rakip karşısında bu kadar gol kaçırırsanız sonuca da katlanırsınız.
İlk yarıda Beşiktaş pozisyon bulmakta zorlandı ama Hakem Halis Özkahya'nın Larin'in bal gibi golünü de göz göre göre iptal etmesi ayıp ötesiydi. Top daha havada süzülürken düdük çalmak da ne oluyor; işte bunu anlamakta zorluk çektim.
***Beşiktaş dün yine derli topluydu, takım olarak ışıl ışıl parladı.
Sahanın yıldızı hiç kuşkusuz ki tek golün asistini yapan Rachid Ghezzal'di.
Takımı çok organize etti ve harika paslarıyla gözümünüzün futbol pasını sildi. Son haftaların formda isimleri Necip ve Rıdvan yoktu ama onların yerine forma giyen N'Sakala ve Rosier de günündeydi. Beşiktaş'ta as-yedek kavramı kalmamış olmaması da büyük avantaj. Kartal, 3 puanla şampiyonlukta iddiası sürdürdü.
Ancak savunmadaki hatalar zaman sırıttı. Özellikle ilk yanın sonlarında sakatlanıp çıkana kadar Emre Güral'in çok rahat gol pozisyonlarına girmesi özellikle Vida ve Welington'a yazar. Allahtan genç kaleci Ersin kritik kurtarışlarla bu hataları kamufle eden kişi oldu. Tabii savunmada eleştirdiğimiz Vida'nın iki haftadır güzel golleri de övgüyü hak ediyor. Ankaragücü'nde Aboubakar'a adım attırmayan Atakan takımının en iyisiydi. Türk futbolunda bu Atakan Çankaya'yı daha çok duyacağız.
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