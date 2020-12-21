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Sinan Vardar

Sinan Vardar

21 Aralık 2020 | Pazartesi

Zirveye pençe

Beşiktaş; Galatasaray, Fenerbahçe ve Alanya'nın yenilmesiyle 12 puanlık maçı kazandı ve ligin zirvesine dev bir pençe attı. Dün Beşiktaş ilk 60 dakikada istediklerini sahaya yansıtamadı. Siyah-Beyazlılar oyunu kurmakta ve pozisyon bulmakta zorlandı. Ligin alt sıralarında yer alan Erzurumspor başarılı saha içi parselasyonuyla frenlemeye çalıştı ve ilk gole kadar da bu planları tuttu. Beşiktaş'ta kilidi açan Necip Uysal'dı. Harika bindirmeyle çok iyi bir anda takımına penaltı kazandıran isim oldu. Bu golün ardından Erzurum paramparça oldu ve 10 dakikada fark bir anda 4'e çıktı. Beşiktaş'ın altyapısından çıkan Rıdvan Yılmaz dünkü maçın yıldızıydı. Rıdvan hatasız oynarken kendisini sürekli geliştirmesini takdir etmemek elde değil.

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Aboubakar attığı iki golle krallıkta ne kadar iddialı olduğunu gösterirken sürekli eleştirdiğimiz Vida'nın harika golü dünkü maçın en güzel anıydı. Hırvat oyuncunun geri dönüşü de Beşiktaş'a büyük güç katar. Josef'e çok özel parantez açmak gerekir. Brezilyalı oyuncu oyunu hem çok iyi okuyor, hem de takım arkadaşlarını saha içinde ateşleyen isim... Josef bu performansıyla yılın transferleri olacak gibi... Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, kulübün zor günlerinde çok iyi iş çıkarıyor. Takımı belli ki iyi çalıştırıyor ve diğer meslekdaşlarına nazaran çok formda. Sergen Yalçın'ın aklı ve forma dağıtımındaki adaleti saha içine de olumlu yansıyor. Sergen Yalçın, sürekli kaleci almayacağını söylüyor. İyi de yapıyor. Ama Ersin oyuna sokarken daha dikkatli olsa çok daha olacak. Dün kadroda yer almayan genç kaleci Utku'ya da acil şifalar diliyorum.

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Etiketler :
Necip Uysal, Sergen Yalçın, Beşiktaş

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