Kurtuluş ve şahlanış

Geçtiğimiz hafta Sayın milletvekilimiz Saffet Sancaklı, TBMM'de yaptığı konuşmada spor kulüpleri ve spor federasyonları yasasının çıkmasıyla ilgili önemli noktalara değindi.

Saffet Milletvekilimle yazın Bodrum'da sık sık beraber olduk.

Orada da konuştuğumuz en önemli konuların başında bu yasa geliyordu.

Ben de Türkiye'de futbolunun kurtuluşu için fikirlerimi kendisine arz etmiştim.

Saffet Sancaklı yıllardır yaptığı konuşmanın bir benzerini yaptı.

Teşhis doğruydu ve mutlaka yapılması gerekenleri bir bir anlattı.

Tabii konuşmasında kulüplerin mali açıdan berbat durumunu da gözler önüne serdi.

Saffet milletvekilimin konuşması sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ama futbol kamuoyu "Ofsayt mı, penaltı mı?" derken konunun üstü kapanır gibi oldu.

Sevgili okurlarım; inanın bana Türk futbolu düzlüğe çıkıp, bu çarpıklardan, kötü niyetli insanların yönetiminden kurtulacaksa; bu yasa mutlaka çıkmalı.

Saffet Sancaklı konuşmasında Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bu yasanın çıkması için büyük çaba harcadığını ancak kulüp yönetenlerden bu yasanın çıkmaması için büyük baskı yaptığını belirtti. Yasanın çıkmaması için ricacı olduklarını söyledi.

Bu yasa çıktıktan sonra da kulüpleri bu hale getirenlerden 20 yıl geriye gidilip hesap sorulmalı.

Ben bu sektörün içinde olan biri olarak son derece rahatsızım.

Bir fiil de bu tiyatronun içinde yer aldım. Kulüplerin nasıl bu hale düştüğünü iyi bilenlerden biriyim.

Sayın bakanımıza bir kez daha seslenmek istiyorum.

Bakın son günlerde büyük başarılara imza attığımız cimnastikte federasyonda yer alan isimler sporun içinden gelen yöneticiler...

Haydi hep birlikte futbolda da bunu yapalım.

Sayın Bakanım Mehmet Kasapoğlu ve Sayın Milletvekilim Saffet Sancaklı; eğer bu yasayı geçirirseniz Türk Futbolunun kurtuluşu ve şahlanışına imza atacaksınız.

VAR, VAR, VAR!

Geçen hafta oynanan Alanyaspor maçından sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, VAR sistemine fena patladı. Ve eleştirilerinin ardından ceza kurulunda para cezasına çarptırıldı. Ah ah ah; Türk futbolunda o kadar büyük sorunlar var ki...

Ama herkesin gündemi sadece bu hafta oynanan maçlar ilgilendiriyor. Hatalar birkaç hafta konuşuluyor, sonra gelecek haftaya dönülüyor.

Sevgili Sergen haklı, bence bu VAR'a mutlaka çözüm getirilmeli. Tabii ilgililer iyi olmasını istiyor ama gündem hep VAR VAR VAR!..

Acaba VAR'daki hakemler faal hakemlerden değil de, daha önceki yıllarda hakemlik yapan, en ufak bir şaibeye bulamamış kişilerden mi oluşmalı?

Ama tekrar tekrar altını çizeyim; Türk futbolunun sorunları çok daha büyük.

VAR sadece buzdağının görünen yüzü...

Önce üstteki sorunları halledelim. Futbolu, futbolun içinden gelen insanlar yönetirse, onlar da bu konulara daha güzel teşhisler koyar ve ülkemizde VAR tartışmaları ortadan kalkar.