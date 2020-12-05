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Sinan Vardar

Sinan Vardar

05 Aralık 2020 | Cumartesi

Şampiyonluğun en büyük adayı

dün maçında 90 dakika boyunca maça ağırlığını koyan taraftı.
İlk devrede pozisyon bulmakta zorlansa da 45+2'de 'ın ince dokuyup, 'ın filelere gönderdiği golle rahatladı.
Kasımpaşa sanki maç 0-0 bitse de gitsek havasında sahaya çıkmıştı.
Dün Kartal'ın kazanma arzusu çok ön planda olması gelecek haftalar için ümit vericiydi. 'in soy kütüğünü incelemek gerek. Bu adam Serencebey yokuşunda büyümüş gibi oynuyor; yüreğini koya koya...
büyük bir yetenek.. Yıllardır sahalarımızda göremediğimiz pas ve ortaları öyle güzel dağıtıyor ki...
Tabii arka arkaya gelen galibiyetler de Beşiktaşlı futbolcuların yeteneklerini daha da üst düzeye taşıdı. Aboubakar başta olmak üzere; Necip, Mensah, Ghezzal, Rosier, Dorukhan ve hatta Welinton her geçen hafta üstüne koyarak oynuyorlar.
Geçen hafta son dakikalarda oyuna giren ve harikalar yaratan N'Koudou belli ki futbolu çok özlemiş. Biz de onun futbolunu özlemişiz. için ne kadar övgü yazsam az... Eh o da sonunda taraftarın ısrarına dayanamadı ve ''Heykelim çubuklu formayla olsun" dedi. Seni mi kıracağız sevgili Atiba!
Beşiktaş son 3 maçta 9 puan topladı ve zirveye bir adım daha yaklaştı. Bu zorlu seriden çıkan galibiyetler Beşiktaş'ın şampiyonlukta en büyük favori olduğunu dosta düşmana gösterdi.
Hakem Balhattin Şimşek ise hatasız maç yönetti.

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Etiketler :
Beşiktaş, Kasımpaşa, futbol, Aboubakar, Mensah, Atiba, Rosier, Ghezzal

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