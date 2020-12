Beşiktaş’ın yolu

Geçtiğimiz pazar günü tadı damağımızda kalan bir derbi izledik.

Dev maç öncesi 'Sahaya nasıl çıkacak' dediğimiz Beşiktaş gitti Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etti.

Tabii ki Beşiktaş, ne ilk kez ne de son kez Fenerbahçe'yi yendi.

İki büyük camia daha birçok maçta karşı karşıya gelecek.

Peki, Beşiktaş 'Kesin kaybeder' denilen bir maçı nasıl oldu da kazandı?

Öncelikle siyah-beyazlı takım Teknik Direktör Sergen Yalçın önderliğinde zafere inanmıştı.

Sergen Hoca rakibinin zaaflarını iyi tespit etmişti. Boşuna dememişler; iyi taktikle kazanılmayacak savaş yoktur diye...

Sergen kardeşim, sezon başında giden birçok yıldızın yerini maliyeti daha düşük oyuncularla doldurmak zorunda kaldı.

Sezon başında taraftarların ve spor yorumcuların lime lime doğradığı futbolcularına sahip çıktı ve onlara öz güven aşıladı.

Sergen Yalçın, Bu aşamada dobra dobra her şeyi açık ve net kamuoyuyla paylaştı.

'Enkaz devraldım' edebiyatı yapmayıp takımın form grafiğini yukarıya taşıyarak sancılı geçen bir süreçten başarıyla çıkmasını bildi.

Beşiktaşlı futbolcu da formanın garanti olmadığını anlarken takımdaki her futbolcu, 'Hak edersem hocam formayı bana verir' düşüncesiyle işine daha çok sarıldı.

Daha önceki yazılarımda da belirttim; Sergen Yalçın'ı çok eskiden bu yana tanırım.

Akıllı ve pratik zekalıdır.

Futbolculuğuna hayrandık.

Bugün teknik direktörlük kariyerinde zirveye doğru yol alıyor.

Oyunu da iyi okuyor maşallah...

Derbide, Fenerbahçe 3-2'yi yakalayalı iki dakika olmuşken 70. dakikada 'Takımın en iyilerinden Mensah çıkarılır da oyuna N'Koudou sokulur mu?'' serzenişimin ardından N'Koudou'nun Fenerbahçe sol koridorunu hallaç pamuğu gibi atarak Beşiktaş'ın 4. golü attırması Sergen Yalçın'ın futbol zekasını gösteriyordu.

Harika gençler

Yıllardır beni tanıyorsunuz, altyapıdan gelen futbolcuların hayranıyım. Hele hele o isimlerden biri gol atarsa benden mutlusu yok.

Fenerbahçe maçında nefis futbolunu harika bir golle süsleyen Necip Uysal Beşiktaşlılar'ın kalbinde artık taht kuran futbolculardan biri oldu. 'Artık' diyorum çünkü Necip bugüne kadar joker gibi her eksik bölgede yer alırken sosyal medyada haksız eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Beşiktaş altyapısından çıkan ve sahaya her çıktığında terinin son damlasına kadar mücadele eden Necip'in yanı sıra genç Rıdvan da zaman zaman hata yapsa da henüz 19 yaşında artık ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri olduğunu kanıtladı. Transferi için kefil olduğum Utku da Beşiktaş'ın geleceği için çok önemli isimlerden biri olacak gibi...

Hep söylüyorum altyapıda yapılacak devrim Beşiktaş'ı uçurur. Yabancı futbolcu transferi mutlaka yapılacaksa Atiba Hutchinson örneğinden yola çıkılmalı.

Beşiktaşlı taraftarlar özkaynak düzeninden çıkan evlatlarına sahip çıkmalı.

Beşiktaş şampiyon olur mu, bunu zaman gösterir ama şu bir gerçek ki; Sergen Yalçın'lı, komutan ve asker futbolcuların takıma sahip çıkışıyla Beşiktaş izleyenlerine zevk veriyor.