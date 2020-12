Beşiktaş’ın gücü

Beşiktaş; Başakşehir ve F.Bahçe'nin ardından Kasımpaşa'yı yenerek zirve yolunda önemli bir adım attı. Kara Kartal engelleri birer birer aşıyor.

Kazanma azmi, kaybetmeme isteğinin üst düzeyi olması Beşiktaşlıları mest ediyor. Bu başarıdaki en büyük pay; kulübün zor günlerinde görev yapan Sayın Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın...

Futbolcuların da formaya sahip çıkmalarına şapka çıkarıyorum.

Başkan Çebi'nin dediği gibi 'pahalı transfer iyi transfer olmuyor' çoğu kez... Transferin son gününde evrakları moto kuryeyle yetiştirilen Rosier ve Ghezzal'in performansı övgüyü hak ediyor. İki oyuncunun Beşiktaş'ta yeniden yıldızı parladı.

Gerçi ikisi de kiralık... Tıpkı her geçen hafta form düzeyini yükselten Montero gibi... Keşke bonservisiyle birlikte transfer edilseydiler. Sezon sonu büyük ihtimalle arkalarına bakmadan gidecek, Beşiktaş sayesinde belki de kulüplerine büyük paralar kazandıracaklar.

Beşiktaş'a efsane kontenjanından teknik direktör oldu denen Sergen Yalçın da iyi iş çıkarıyor ve kötü günde kendisini arkadan vurmak isteyenleri başarılarıyla susturuyor.

Atiba, Aboubakar, Larin, N'Koudou her geçen hafta çok daha iyi performans gösteriyorlar. Sergen Hoca, Vida, Ljajic haricinde hemen hemen her futbolcunun performansını yukarı taşıdı.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda karşılacağı lider Alanyaspor maçına favori olarak çıkıyor. Alınacak 3 puan önemli.. Fikstürün hafiflemesi ve takımın havaya girmesiyle devre sonunda liderlik getirebilir.

Utku, Ersin, Rıdvan gibi gençlere ayrı bir parantez açmak gerek.

Yönetimin onlarla sözleşme yenilemek istemesini çok doğru bir hamle olarak değerlendiriyorum.

Açık ve net; Beşiktaş zor günleri büyük azim ve kazanma arzusuyla geçti. Şimdi yine kazanma zamanı.

Covid-19 hepimizi kötü etkiledi.

Aşının ülkemize gelmesi an meselesi. Pandemi sonrası Beşiktaş taraftar gücünü de arkasına alırsa sezonu mutlu sonla biterebilir ve geleceğe daha güvenli bakabilir.

Camianın artık kenetlenmesi gerek.

Birlik olunursa ve Beşiktaş'a maddi yönden çöküntüye uğratanlardan hesap sorulursa Beşiktaş güzel yarınlara yelken açar.

ALİ KOÇ'A KULAK VERİN

Hakemler, hakemler, hakemler... Türk futbolunda yıllardır her maç haftası sonrası hakemler hep tartışılıyor, hep suçlanıyorlar. Evet, son haftalarda belki çok hata yaptılar ama sadece onlar mı suçlu? Kulüpleri batırma noktasına getiren kulüp yöneticilerin hiç mi suçu yok? Var tabii ki, hem de hakemlerden kat ve kat fazla...

Fotomaç'taki yazılarımda ve birçok mecrada çıktığım yayınlarda yıllarca şunu savundum; hakemler kurayla belirlenmeli... Bu fikri savunduğum yönetici arkadaşlarım bile bu teklife soğuk baktılar. Çünkü biliyorum ki, Türkiye'de birçok kulübün kendine yakın bulduğu hakem var.

F.Bahçe Başkanı Sayın Ali Koç geçtiğimiz gün ortaya çıkıp benim gibi düşündüğünü açıkladı;

'Hakemler kura ile belirlenmeli' dedi. Cesaretinden dolayı sevgili F.Bahçe Başkanını tebrik ediyorum.

Hakemler kategorilerine göre ayrılıp kurayla belirlenmeli. Böylelikle hakemler de kulüp yöneticilerinin baskısından kurtulur, işlerini daha rahat ve düzgün yaparlar.

Bu değişim Türk futbolunun ilerlemesine büyük katkı verir.

#NOTORACISM

Yıl 2020... Ve biz hala ırkçılığı konuşuyorsak insanlığın geldiği noktadan endişe duyuyorum. Yanındayım Webo, yanındayım Başakşehir...